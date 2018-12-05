Одні хочуть дитмайданчик, а інші — забрати собі: у селі біля Луцька люди посварилися через землю. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Цей клаптик землі, площею 3 сотих, що на вулиці Івана Богуна між будинками 17 та 17а у Прилуцькому, розсварив сусідів. Одні хочуть встановити тут гойдалку, пісочницю, обгородити територію, аби діти мали де гратися.



Ніна Паламарчук проживає у будинку на вулиці Івана Богуна, 17а. Вона проти будівництва тут дитячого майданчик.



Родина Паламарчуків написала заяву до сільської ради з проханням отримати право власності на цю землю. Прилуцький сільський голова Валентин Арчибасов підтвердив це. Каже, що питання розглянуть на наступній сесії, яка має відбутися у жовтні.



Розповідає, що кілька років тому члени виконкому і депутати сільської ради дали дозвіл на облаштування дитячого майданчика на цій земельній ділянці. Та не були виконані будівельні норми і рішення передали в архів.



«До нас щоб дати дозвіл ніхто не звертався — на землерийні роботи в той час, просимо допомогти у співфінансуванні на виготовлення проектно-кошторисної документації. Навіть, таке можна було звертатися. Під житлове. Там 0,03 га, там можна добавити чи одному сусіду, чи іншому. Дивлячись, хто написав заяву. Вона має бути невід’ємною частиною якогось подвір’я», - прилуцький сільський голова розповів Валентин Арчибасов.



Згідно із змінами, внесеними торік до генерального плану села, тут не має бути дитячого майданчика.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Частина жителів села, які проживають на вулиці Івана Богуна, хочуть облаштувати дитячий майданчик між будинками 17 та 17а на земельній ділянці загального користування площею три сотих. Їх сусідка — проти. Вона звернулася до сільської ради з проханням передати їй дану земельну ділянку.Про це йдеться в сюжеті Суспільного Цей клаптик землі, площею 3 сотих, що на вулиці Івана Богуна між будинками 17 та 17а у Прилуцькому, розсварив сусідів. Одні хочуть встановити тут гойдалку, пісочницю, обгородити територію, аби діти мали де гратися.проживає у будинку на вулиці Івана Богуна, 17а. Вона проти будівництва тут дитячого майданчик.Родина Паламарчуків написала заяву до сільської ради з проханням отримати право власності на цю землю. Прилуцький сільський головапідтвердив це. Каже, що питання розглянуть на наступній сесії, яка має відбутися у жовтні.Розповідає, що кілька років тому члени виконкому і депутати сільської ради дали дозвіл на облаштування дитячого майданчика на цій земельній ділянці. Та не були виконані будівельні норми і рішення передали в архів.«До нас щоб дати дозвіл ніхто не звертався — на землерийні роботи в той час, просимо допомогти у співфінансуванні на виготовлення проектно-кошторисної документації. Навіть, таке можна було звертатися. Під житлове. Там 0,03 га, там можна добавити чи одному сусіду, чи іншому. Дивлячись, хто написав заяву. Вона має бути невід’ємною частиною якогось подвір’я», - прилуцький сільський голова розповів Валентин Арчибасов.Згідно із змінами, внесеними торік до генерального плану села, тут не має бути дитячого майданчика.

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