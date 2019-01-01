Палили суху траву: під Києвом згоріла частина села – будинки, сараї та автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 05:46
Близько 17:00 середи, 11 вересня, на околиці села Любимівка Вишгородського району під Києвом почала горіти суха трава. Вогонь дістався до людських дворів – протягом півтори години згоріли три житлові будинки, три сараї та автомобіль.
Про це повідомляє Державна служба з питань надзвичайних ситуацій.
Жертв та постраждалих немає.
"Разом зі сміттям люди ледь не спалили населений пункт. На фото - наслідки такого кричущого недбальства, безвідповідальності та безкарності. Слава Богу - жертв та постраждалих немає. Етика державного службовця не дозволяє мені висловити свої думки тими словами, які найкраще описали б те, як у пожежонебезпечний період люди здогадалися господарювати випалюванням сміття. Тож, не лише як голова служби, а й просто як людина, що з болем бачить як горить моя країна, я закликаю громадян схаменутися і перестати палити наші природні надбання та свої ж домівки", - зазначив керівник ДСНС Микола Чечоткін.
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Про це повідомляє Державна служба з питань надзвичайних ситуацій.
Жертв та постраждалих немає.
"Разом зі сміттям люди ледь не спалили населений пункт. На фото - наслідки такого кричущого недбальства, безвідповідальності та безкарності. Слава Богу - жертв та постраждалих немає. Етика державного службовця не дозволяє мені висловити свої думки тими словами, які найкраще описали б те, як у пожежонебезпечний період люди здогадалися господарювати випалюванням сміття. Тож, не лише як голова служби, а й просто як людина, що з болем бачить як горить моя країна, я закликаю громадян схаменутися і перестати палити наші природні надбання та свої ж домівки", - зазначив керівник ДСНС Микола Чечоткін.
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