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Палили суху траву: під Києвом згоріла частина села – будинки, сараї та автомобіль. ФОТО

Палили суху траву: під Києвом згоріла частина села – будинки, сараї та автомобіль. ФОТО
Близько 17:00 середи, 11 вересня, на околиці села Любимівка Вишгородського району під Києвом почала горіти суха трава. Вогонь дістався до людських дворів – протягом півтори години згоріли три житлові будинки, три сараї та автомобіль.

Про це повідомляє Державна служба з питань надзвичайних ситуацій.

Жертв та постраждалих немає.

"Разом зі сміттям люди ледь не спалили населений пункт. На фото - наслідки такого кричущого недбальства, безвідповідальності та безкарності. Слава Богу - жертв та постраждалих немає. Етика державного службовця не дозволяє мені висловити свої думки тими словами, які найкраще описали б те, як у пожежонебезпечний період люди здогадалися господарювати випалюванням сміття. Тож, не лише як голова служби, а й просто як людина, що з болем бачить як горить моя країна, я закликаю громадян схаменутися і перестати палити наші природні надбання та свої ж домівки", - зазначив керівник ДСНС Микола Чечоткін.

Палили суху траву: під Києвом згоріла частина села – будинки, сараї та автомобіль. ФОТО
Палили суху траву: під Києвом згоріла частина села – будинки, сараї та автомобіль. ФОТО
Палили суху траву: під Києвом згоріла частина села – будинки, сараї та автомобіль. ФОТО
Палили суху траву: під Києвом згоріла частина села – будинки, сараї та автомобіль. ФОТО
Палили суху траву: під Києвом згоріла частина села – будинки, сараї та автомобіль. ФОТО
Палили суху траву: під Києвом згоріла частина села – будинки, сараї та автомобіль. ФОТО
Палили суху траву: під Києвом згоріла частина села – будинки, сараї та автомобіль. ФОТО

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Теги: Любимівка, суха трава, пожежа, ДСНС
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