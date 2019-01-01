Палили суху траву: під Києвом згоріла частина села – будинки, сараї та автомобіль. ФОТО





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Жертв та постраждалих немає.



"Разом зі сміттям люди ледь не спалили населений пункт. На фото - наслідки такого кричущого недбальства, безвідповідальності та безкарності. Слава Богу - жертв та постраждалих немає. Етика державного службовця не дозволяє мені висловити свої думки тими словами, які найкраще описали б те, як у пожежонебезпечний період люди здогадалися господарювати випалюванням сміття. Тож, не лише як голова служби, а й просто як людина, що з болем бачить як горить моя країна, я закликаю громадян схаменутися і перестати палити наші природні надбання та свої ж домівки", - зазначив керівник ДСНС Микола Чечоткін.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 17:00 середи, 11 вересня, на околиці села Любимівка Вишгородського району під Києвом почала горіти суха трава. Вогонь дістався до людських дворів – протягом півтори години згоріли три житлові будинки, три сараї та автомобіль.Про це повідомляє Державна служба з питань надзвичайних ситуацій.Жертв та постраждалих немає."Разом зі сміттям люди ледь не спалили населений пункт. На фото - наслідки такого кричущого недбальства, безвідповідальності та безкарності. Слава Богу - жертв та постраждалих немає. Етика державного службовця не дозволяє мені висловити свої думки тими словами, які найкраще описали б те, як у пожежонебезпечний період люди здогадалися господарювати випалюванням сміття. Тож, не лише як голова служби, а й просто як людина, що з болем бачить як горить моя країна, я закликаю громадян схаменутися і перестати палити наші природні надбання та свої ж домівки", - зазначив керівник ДСНС

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