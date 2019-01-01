вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

15 вересня – яке сьогодні свято та що не можна категорично робити в цей день

15 вересня – яке сьогодні свято та що не можна категорично робити в цей день
15 вересня в народному календарі відзначається пам'ять святого мученика Мамонтія, його батька Федота і матері Руфіни.

Іменини сьогодні святкують: Антон, Іван, Леонід, Федір, Пилип, Юліан, - повідомляє 24 канал.

Народні прикмети на 15 вересня

– Низькі хмари – до негоди.

– Безвітряна погода і велика кількість роси – до ясної і теплої осені.

– Сніг, що випав в цей день, швидко розтане.

Що можна робити 15 вересня

1. Якщо цього дня окурити будинок ладаном, то можна захистити його від підступів нечистої сили.

Що не можна робити 15 вересня

1. Не рекомендується в цей день розпочинати будь-які справи.

2. Утримайтеся від покупок цього дня, вони не принесуть вам радості.

3. Не одягайте яскравий одяг, адже вас можуть наврочити.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прикмети, свято, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Олександр Кватирко Олександр
Кватирко вітає з Днем працівника лісу
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 15 вересня: євро продовжує дорожчати
Сьогодні, 10:24
15 вересня – яке сьогодні свято та що не можна категорично робити в цей день
Сьогодні, 10:01
Ранкове місто: дивовижні світлини Луцького замку. ФОТО
Сьогодні, 09:32
Завод «Богдан Моторс» передав 5 автобусів у Краматорськ
Сьогодні, 09:12
Студенти-іноземці розповіли, чому обрали навчання у луцькому виші. ВІДЕО
Сьогодні, 08:29
Схожі новини
25 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день 25 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
25 травень, 11:12
День святого Петра: що можна та не можна робити у свято День святого Петра: що можна та не можна робити у свято
29 січень, 08:32
1 вересня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети 1 вересня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
01 вересень, 10:10
Прикмети і свята 31 серпня: що не можна робити Прикмети і свята 31 серпня: що не можна робити
31 серпень, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 15 вересня: євро продовжує дорожчати
Сьогодні, 10:24
 0
15 вересня – яке сьогодні свято та що не можна категорично робити в цей день
Сьогодні, 10:01
 0
Ранкове місто: дивовижні світлини Луцького замку. ФОТО
Сьогодні, 09:32
 0
Завод «Богдан Моторс» передав 5 автобусів у Краматорськ
Сьогодні, 09:12
 0
Студенти-іноземці розповіли, чому обрали навчання у луцькому виші. ВІДЕО
Сьогодні, 08:29
 0
Медіа
відео
1/8
﻿