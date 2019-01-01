Курс валют у Луцьку на 15 вересня: євро продовжує дорожчати





Євро при купівлі становить - 27.242, продажу - 27.469 .



Курс російського рубля: купівля - 0.372, продаж - 0.383..



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.093, продаж - 6.457.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.748, а продаж - 24.916.Євро при купівлі становить - 27.242, продажу - 27.469 .Курс російського рубля: купівля - 0.372, продаж - 0.383..Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.093, продаж - 6.457.

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