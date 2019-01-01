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Курс валют у Луцьку на 15 вересня: євро продовжує дорожчати

Курс валют у Луцьку на 15 вересня: євро продовжує дорожчати
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.748, а продаж - 24.916.

Євро при купівлі становить - 27.242, продажу - 27.469 .

Курс російського рубля: купівля - 0.372, продаж - 0.383..

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.093, продаж - 6.457.

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Теги: курс валют, 15 вересня, Луцьк
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