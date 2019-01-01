Курс валют у Луцьку на 15 вересня: євро продовжує дорожчати
Сьогодні, 10:24
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.748, а продаж - 24.916.
Євро при купівлі становить - 27.242, продажу - 27.469 .
Курс російського рубля: купівля - 0.372, продаж - 0.383..
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.093, продаж - 6.457.
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Євро при купівлі становить - 27.242, продажу - 27.469 .
Курс російського рубля: купівля - 0.372, продаж - 0.383..
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.093, продаж - 6.457.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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