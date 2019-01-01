17-річний дебютант «Волині» за чотири хвилини забив два голи

Богдан Кобзар допоміг молодіжці «Волині» перемогти ровесників з «Колоса». Хлопець за чотири хвилини забив два голи.



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У двобої із «Колосом» (5-й тур) «Волинь» першою забила, знову поцілив Кухаревич. Та вже до 33-ї хвилини програвала 1:2.



Та 17-річний нападник Богдан Кобзар дебютував на юнацькому рівні і в першому ж матчі зробив дубль, принісши перемогу «Волині» 4:2. Hа полі хлопець провів лише 4 хвилини.

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