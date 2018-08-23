У Польщі за контрабанду бурштину затримали двох українців, які представилися співробітниками спецслужб





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«13 вересня 2019 року в рамках спецоперації співробітники делегації Центрального антикорупційного бюро у Варшаві затримали 6 осіб, серед яких двоє громадян України, які називають себе офіцерами українських спецслужб», - йдеться у повідомленні.



Наголошують, що спеціальна операція стосується контрабанди великої кількості бурштину з України на територію Республіки Польща. Зібрані у цій справі матеріали направлять до Національної прокуратури.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі затримали двох українців у рамках спецоперації у боротьбі з контрабандою бурштину, які стверджують, що є співробітниками українських спецслужб.Про це повідомляє Уніан з посиланням на Центральне антикорупційне бюро Польщі.«13 вересня 2019 року в рамках спецоперації співробітники делегації Центрального антикорупційного бюро у Варшаві затримали 6 осіб, серед яких двоє громадян України, які називають себе офіцерами українських спецслужб», - йдеться у повідомленні.Наголошують, що спеціальна операція стосується контрабанди великої кількості бурштину з України на територію Республіки Польща. Зібрані у цій справі матеріали направлять до Національної прокуратури.

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