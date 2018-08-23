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У Польщі за контрабанду бурштину затримали двох українців, які представилися співробітниками спецслужб

У Польщі за контрабанду бурштину затримали двох українців, які представилися співробітниками спецслужб
У Польщі затримали двох українців у рамках спецоперації у боротьбі з контрабандою бурштину, які стверджують, що є співробітниками українських спецслужб.

Про це повідомляє Уніан з посиланням на Центральне антикорупційне бюро Польщі.

«13 вересня 2019 року в рамках спецоперації співробітники делегації Центрального антикорупційного бюро у Варшаві затримали 6 осіб, серед яких двоє громадян України, які називають себе офіцерами українських спецслужб», - йдеться у повідомленні.

Наголошують, що спеціальна операція стосується контрабанди великої кількості бурштину з України на територію Республіки Польща. Зібрані у цій справі матеріали направлять до Національної прокуратури.


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Теги: Польща, контрабанда, українці, СБУ
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