У Польщі за контрабанду бурштину затримали двох українців, які представилися співробітниками спецслужб
Сьогодні, 12:05
У Польщі затримали двох українців у рамках спецоперації у боротьбі з контрабандою бурштину, які стверджують, що є співробітниками українських спецслужб.
Про це повідомляє Уніан з посиланням на Центральне антикорупційне бюро Польщі.
«13 вересня 2019 року в рамках спецоперації співробітники делегації Центрального антикорупційного бюро у Варшаві затримали 6 осіб, серед яких двоє громадян України, які називають себе офіцерами українських спецслужб», - йдеться у повідомленні.
Наголошують, що спеціальна операція стосується контрабанди великої кількості бурштину з України на територію Республіки Польща. Зібрані у цій справі матеріали направлять до Національної прокуратури.
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Про це повідомляє Уніан з посиланням на Центральне антикорупційне бюро Польщі.
«13 вересня 2019 року в рамках спецоперації співробітники делегації Центрального антикорупційного бюро у Варшаві затримали 6 осіб, серед яких двоє громадян України, які називають себе офіцерами українських спецслужб», - йдеться у повідомленні.
Наголошують, що спеціальна операція стосується контрабанди великої кількості бурштину з України на територію Республіки Польща. Зібрані у цій справі матеріали направлять до Національної прокуратури.
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