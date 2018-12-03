Температура впаде до +2: синоптики прогнозують сніг в Україні з наступного тижня





Про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає



16 вересня у північній частині України, а 17 вересня - у центральних, східних областях та на Прикарпатті можливі невеликі короткочасні дощі. На решті території опадів не очікується. Мінлива хмарність. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів - до 16°. Вдень повітря прогріється до 19-24°.



16 вересня у південних, місцями і в центральних областях — до 25-28°. 17 вересня на півночі та заході країни буде близько 15-20°.



В Карпатах обіцяють 3-8° тепла вночі, вдень 16 вересня 12-17°, 17 вересня 9-14°.



Так, 18-19 вересня в Україні можливі невеликі дощі, на високогір'ї Карпат можливий мокрий сніг. Температура вночі буде близько 6-12° тепла.



З 18 вересня в західних областях вночі похолодає до 3-9° тепла, а з 19 вересня нічна температура знизиться і в північних та центральних областях. 18 вересня вдень повітря прогріється до 11-17°, 19 вересня - до 14-20°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На всій території України температура починає знижуватись, а ось в Карпатах вона впаде до 2 градусів, тож вже наступного тижня можливий мокрий сніг на високогір'ї.Про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає ТСН 16 вересня у північній частині України, а 17 вересня - у центральних, східних областях та на Прикарпатті можливі невеликі короткочасні дощі. На решті території опадів не очікується. Мінлива хмарність. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів - до 16°. Вдень повітря прогріється до 19-24°.16 вересня у південних, місцями і в центральних областях — до 25-28°. 17 вересня на півночі та заході країни буде близько 15-20°.В Карпатах обіцяють 3-8° тепла вночі, вдень 16 вересня 12-17°, 17 вересня 9-14°.Так, 18-19 вересня в Україні можливі невеликі дощі, на високогір'ї Карпат можливий мокрий сніг. Температура вночі буде близько 6-12° тепла.З 18 вересня в західних областях вночі похолодає до 3-9° тепла, а з 19 вересня нічна температура знизиться і в північних та центральних областях. 18 вересня вдень повітря прогріється до 11-17°, 19 вересня - до 14-20°.

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