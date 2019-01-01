У селі на Волині річка вкрита мертвою рибою. ФОТО. ВІДЕО





Про це повідомляє



Очевидці розповіли, що загинуло дуже багато малої риби, в основному - карась і короп. Риба опинилась у природніх заплавах-пастках, у яких пересихає вода, а в деяких (як на відео) її майже не залишилось.



"Багато малька вже загинуло!!! Риба, яка залишилась у таких умовах, якщо не буде дощу, загине через декілька днів. На даний час очевидці пробують рятувати рибу, транспортуючи її бочками до найближчих водойм. Закликають робити це й інших небайдужих людей...", - йдеться у повідомленні.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В районі села Литовеж, що на Іваничівщині, мешканці зафіксували на заплавах річки Західний Буг масовий мор риби.Про це повідомляє Нововолинський портал Очевидці розповіли, що загинуло дуже багато малої риби, в основному - карась і короп. Риба опинилась у природніх заплавах-пастках, у яких пересихає вода, а в деяких (як на відео) її майже не залишилось."Багато малька вже загинуло!!! Риба, яка залишилась у таких умовах, якщо не буде дощу, загине через декілька днів. На даний час очевидці пробують рятувати рибу, транспортуючи її бочками до найближчих водойм. Закликають робити це й інших небайдужих людей...", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію