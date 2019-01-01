У селі на Волині річка вкрита мертвою рибою. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:41
В районі села Литовеж, що на Іваничівщині, мешканці зафіксували на заплавах річки Західний Буг масовий мор риби.
Про це повідомляє Нововолинський портал.
Очевидці розповіли, що загинуло дуже багато малої риби, в основному - карась і короп. Риба опинилась у природніх заплавах-пастках, у яких пересихає вода, а в деяких (як на відео) її майже не залишилось.
"Багато малька вже загинуло!!! Риба, яка залишилась у таких умовах, якщо не буде дощу, загине через декілька днів. На даний час очевидці пробують рятувати рибу, транспортуючи її бочками до найближчих водойм. Закликають робити це й інших небайдужих людей...", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Нововолинський портал.
Очевидці розповіли, що загинуло дуже багато малої риби, в основному - карась і короп. Риба опинилась у природніх заплавах-пастках, у яких пересихає вода, а в деяких (як на відео) її майже не залишилось.
"Багато малька вже загинуло!!! Риба, яка залишилась у таких умовах, якщо не буде дощу, загине через декілька днів. На даний час очевидці пробують рятувати рибу, транспортуючи її бочками до найближчих водойм. Закликають робити це й інших небайдужих людей...", - йдеться у повідомленні.
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