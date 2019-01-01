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Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО

Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО
Показали, як виглядало село Черемошне Ковельського району в період Першої світової війни – у 1916-1917 роки.

Світлину відшукала Тетяна Яцечко-Блаженко на сайті picryl.com, передає Район. in.ua.

Відомо, у роки війни через Черемошне проходив фронт, тому більшу частину чоловіків мобілізували. Місцевих жителів у той період евакуювали до східних губерній Російської імперії, саме тому на світлинах небагато людей.

На одному із фото видно, як виглядав місцевий храм зовні та у середині.

Також на кількох світлинах можна побачити краєвиди села на початку ХХ століття.

Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО
Храм в селі Черемошне, 1917 р
Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО
Панорама села, 1917 р.
Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО
Забудова села Черемошне, 1917 р.
Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО
Голубина пошта айстро-угорської армії на території села Черемошне.

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Теги: Ковельський район, ретрофото, храм, хати
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