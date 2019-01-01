Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО





Світлину відшукала Тетяна Яцечко-Блаженко на сайті picryl.com, передає



Відомо, у роки війни через Черемошне проходив фронт, тому більшу частину чоловіків мобілізували. Місцевих жителів у той період евакуювали до східних губерній Російської імперії, саме тому на світлинах небагато людей.



На одному із фото видно, як виглядав місцевий храм зовні та у середині.



Також на кількох світлинах можна побачити краєвиди села на початку ХХ століття.



Храм в селі Черемошне, 1917 р

Панорама села, 1917 р.

Забудова села Черемошне, 1917 р.

Голубина пошта айстро-угорської армії на території села Черемошне.

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