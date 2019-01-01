Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:18
Показали, як виглядало село Черемошне Ковельського району в період Першої світової війни – у 1916-1917 роки.
Світлину відшукала Тетяна Яцечко-Блаженко на сайті picryl.com, передає Район. in.ua.
Відомо, у роки війни через Черемошне проходив фронт, тому більшу частину чоловіків мобілізували. Місцевих жителів у той період евакуювали до східних губерній Російської імперії, саме тому на світлинах небагато людей.
На одному із фото видно, як виглядав місцевий храм зовні та у середині.
Також на кількох світлинах можна побачити краєвиди села на початку ХХ століття.
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Світлину відшукала Тетяна Яцечко-Блаженко на сайті picryl.com, передає Район. in.ua.
Відомо, у роки війни через Черемошне проходив фронт, тому більшу частину чоловіків мобілізували. Місцевих жителів у той період евакуювали до східних губерній Російської імперії, саме тому на світлинах небагато людей.
На одному із фото видно, як виглядав місцевий храм зовні та у середині.
Також на кількох світлинах можна побачити краєвиди села на початку ХХ століття.
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