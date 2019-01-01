Пасажирський літак на проспекті Молоді: що про нього відомо. ВІДЕО





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"Пропонуємо Вашій увазі нову аеровідеозйомку однієї з унікальних авіаційних пам'яток нашого рідного м. Луцька - пасажирського авіалайнера Іл-18Б, який з квітня 1981 року стоїть на проспекті Молоді.", - йдеться у дописі.



Так, літак Іл-18Б був встановлений на початку 80-х на вулиці Ворошилова (тепер проспект Молоді) міста Луцька. Він є одним з 64 авіалайнерів Іл-18Б, які були побудовані в 1958-1959 роках. Невдовзі його перегнали на аеродром у Прилуцьке, після чого тягачем дотягнули на 33-й квартал.



На початку 80-х використовувався як дитячий кінотеатр. Поруч побудований кінотеатр "Луцьк".



Пізніше на початку 90-х тривалий час був як заклад харчування і називався "Бар-літак".



Нині салон літака закритий, а територія навколо огороджена і використовується як платна стоянка для автомобілів.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Молоді стоїть пам'ятка авіаційної слави - пасажирський авіалайнер Іл-18Б.Про це написала "Організація Волинських Авіалюбителів "ОВАЛ" на сторінці у Facebook."Пропонуємо Вашій увазі нову аеровідеозйомку однієї з унікальних авіаційних пам'яток нашого рідного м. Луцька - пасажирського авіалайнера Іл-18Б, який з квітня 1981 року стоїть на проспекті Молоді.", - йдеться у дописі.Так, літак Іл-18Б був встановлений на початку 80-х на вулиці Ворошилова (тепер проспект Молоді) міста Луцька. Він є одним з 64 авіалайнерів Іл-18Б, які були побудовані в 1958-1959 роках. Невдовзі його перегнали на аеродром у Прилуцьке, після чого тягачем дотягнули на 33-й квартал.На початку 80-х використовувався як дитячий кінотеатр. Поруч побудований кінотеатр "Луцьк".Пізніше на початку 90-х тривалий час був як заклад харчування і називався "Бар-літак".Нині салон літака закритий, а територія навколо огороджена і використовується як платна стоянка для автомобілів.

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