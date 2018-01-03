У центрі Луцька відбувся марш за права тварин. ФОТО
Сьогодні, 15:15
У Луцьку на Театральному майдані зібралося близько сотні лучан, які тримали плакати із закликами про гуманне ставлення до тварин.
Про це інформує Волинь.UA. на сторінці у Facebook.
Як розповіла організаторка акції Ірина Петренюк, мета заходу - привернути увагу суспільства до жорстокого поводження з тваринами.
Зокрема, заборонити використовувати тварин у цирках, дельфінаріях та фотопослугах, також заборонити хутрові ферми. Крім цього, відмовитись від тестування косметики на тваринах.
Натомість сприяти створенню зоополіції, внести дикі тварини природного ареалу України, що знаходяться на межі зникнення, до Червоної книги України.
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Про це інформує Волинь.UA. на сторінці у Facebook.
Як розповіла організаторка акції Ірина Петренюк, мета заходу - привернути увагу суспільства до жорстокого поводження з тваринами.
Зокрема, заборонити використовувати тварин у цирках, дельфінаріях та фотопослугах, також заборонити хутрові ферми. Крім цього, відмовитись від тестування косметики на тваринах.
Натомість сприяти створенню зоополіції, внести дикі тварини природного ареалу України, що знаходяться на межі зникнення, до Червоної книги України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 4
А вийти на марш за мир можете?
Це тільки "совіт" боровся за мир у всьому мирі ,а воював і вбивав,як і росія.А Люди молодці.
Якщо ти не хочеш миру хоча б у своїй країні, значить заробляєш на війні! Бог тобі суддя.
так за права чи за гуманне ставлення?
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