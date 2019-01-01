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Від і до: скільки на луцькому ринку просять за кілограм картоплі

Від і до: скільки на луцькому ринку просять за кілограм картоплі
Урожай картоплі цьогоріч трохи менший, ніж був торік. Тому ціна на неї невпинно росте: зараз за кілограм картоплі на ринках просять вдвічі більше, аніж минулої осені.

Аграрії прогнозували, що ціна за кілограм картоплі може зрости до 16-17 гривень, - інформує ІА Конкурент.

Проте на Центральному ринку Луцька ціни коливаються між 10 до 12 гривень. Усе залежить від сорту, розміру картоплини і кількості, яку хоче придбати покупець.

До прикладу, за сорт "Партнер" – це велика жовта картопля – продавці просять 12 гривень. Трохи меншу червону – "Белла роза" – оцінюють у 10 гривень за кілограм. Проте велику картоплю цього ж сорту продають за 12 гривень теж. Продавець запевняє: картопля вирощена без хімії, тому така ціна. Якщо ж брати сіткою, то ціна буде менша – 11 гривень.

Загалом на ринку картоплі, як кажуть, до кольору, до вибору. І сорти, і ціни різняться.

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Теги: луцькі ринки, картопля, ціна
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