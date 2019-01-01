Погода в Луцьку на понеділок, 16 вересня
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 16 вересня, у Луцьку передбачається мінлива хмарність.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Так, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі +9...14, вдень +16...+21.
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Так, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі +9...14, вдень +16...+21.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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