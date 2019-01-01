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Погода в Луцьку на понеділок, 16 вересня

Погода в Луцьку на понеділок, 16 вересня
У понеділок, 16 вересня, у Луцьку передбачається мінлива хмарність.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Так, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +9...14, вдень +16...+21.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, 16 вересня
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