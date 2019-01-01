93-річна волинянка має 13 онуків, 26 правнуків та 6 праправнуків

Уляна та Федір Приймачуки із села Сошичне Камінь-Каширського району 35 років щасливо прожили у парі. Але шлях до їхнього одруження був окрилений не рожевими мріями, а вимощений терновими колючками і душевними ранами, що довго не гоїлися.



1951 рік був чи не найважчим для Уляни Степанівни, повідомляє



Великий сором довелося пережити їй, коли без пари несподівано для всіх народила первістка. Нехай той біль, який довелося перенести молодій мамі, залишається на совісті її кривдника. Але коли нині дивиться вона на свого вродливого, статного, розумного, найстаршого сина Степана, серце радіє – Господь таки нагородив жінку за поневіряння, про які не любить розповідати на широкий загал.



Федір Приймачук почав зустрічатися з матір'ю-одиначкою, коли Степанові було дев’ять років. Залишившись вдівцем, у якого всі троє дітей були вже дорослими, вирішив він шукати пару. Його невістка Євдокія працювала на фермі, де й Уляна. Тож чоловік усе частіше намагався підміняти Євдокію на роботі, бо мав можливість спілкуватися з коханою. І врешті-решт зважився посвататися.



"Невістка нарихтувала свекрові одяг, горілку, хлібину, і шлюбна процесія рушила до нас. Трішки погуляли, і Федір повів мене додому", – згадує Уляна Степанівна.



Тридцять п’ять років минуло для подружжя Приймачуків наче один день. Жили дружно, без сварок, та й, власне, часу на них не було. Уляна трудилася у колгоспі, а Федір світу білого не бачив, бо був майстром на всі руки: мурував печі та грубки, столярував. Маючи шістьох дітей, кожному з них справили по будинку, троє нині мешкають у Сошичному.



У 1993 році чоловіка не стало. Залишилася Уляна без пари. Але не самотньою. Частенько навідують її діти. А ще має жінка 13 онуків, 26 правнуків та 6 праправнуків. Та й місцева влада шанує найстарішу жительку Сошичного, якій весною виповнилося 93 роки. Тож, коли святкували День села, щоб потішити, вручили бабусі Уляні подарунок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. із села Сошичне Камінь-Каширського району 35 років щасливо прожили у парі. Але шлях до їхнього одруження був окрилений не рожевими мріями, а вимощений терновими колючками і душевними ранами, що довго не гоїлися.1951 рік був чи не найважчим для Уляни Степанівни, повідомляє Вісник. Великий сором довелося пережити їй, коли без пари несподівано для всіх народила первістка. Нехай той біль, який довелося перенести молодій мамі, залишається на совісті її кривдника. Але коли нині дивиться вона на свого вродливого, статного, розумного, найстаршого сина, серце радіє – Господь таки нагородив жінку за поневіряння, про які не любить розповідати на широкий загал.Федір Приймачук почав зустрічатися з матір'ю-одиначкою, коли Степанові було дев’ять років. Залишившись вдівцем, у якого всі троє дітей були вже дорослими, вирішив він шукати пару. Його невістка Євдокія працювала на фермі, де й Уляна. Тож чоловік усе частіше намагався підміняти Євдокію на роботі, бо мав можливість спілкуватися з коханою. І врешті-решт зважився посвататися."Невістка нарихтувала свекрові одяг, горілку, хлібину, і шлюбна процесія рушила до нас. Трішки погуляли, і Федір повів мене додому", – згадує Уляна Степанівна.Тридцять п’ять років минуло для подружжя Приймачуків наче один день. Жили дружно, без сварок, та й, власне, часу на них не було. Уляна трудилася у колгоспі, а Федір світу білого не бачив, бо був майстром на всі руки: мурував печі та грубки, столярував. Маючи шістьох дітей, кожному з них справили по будинку, троє нині мешкають у Сошичному.У 1993 році чоловіка не стало. Залишилася Уляна без пари. Але не самотньою. Частенько навідують її діти. А ще має жінка 13 онуків, 26 правнуків та 6 праправнуків. Та й місцева влада шанує найстарішу жительку Сошичного, якій весною виповнилося 93 роки. Тож, коли святкували День села, щоб потішити, вручили бабусі Уляні подарунок.

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