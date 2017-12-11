Майданчик для вигулу собак у луцькому парку: петиція набрала необхідну кількість голосів
Сьогодні, 21:15
У Луцьку місцеві жителі звернулися до міськради з проханням облаштувати майданчик для вигулу собак в парку 900-річчя.
Відповідну петицію зареєстрували 3 вересня
"Оскільки в районі балки, Відродження та прилеглих вулиць велика кількість домашніх собак, а місця обладнаного для вигулу собак поблизу немає, існує необхідність в облаштуванні такого місця в парку 900-річчя міста Луцька", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, такий майданчик допоможе власникам тварин уникнути постійних конфліктів з перехожими.
І уже станом на 15 вересня її підтримало більше трьохсот людей. Саме стільки голосів потрібно для того, аби петицію подали на розгляд до міськради.
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Відповідну петицію зареєстрували 3 вересня
"Оскільки в районі балки, Відродження та прилеглих вулиць велика кількість домашніх собак, а місця обладнаного для вигулу собак поблизу немає, існує необхідність в облаштуванні такого місця в парку 900-річчя міста Луцька", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, такий майданчик допоможе власникам тварин уникнути постійних конфліктів з перехожими.
І уже станом на 15 вересня її підтримало більше трьохсот людей. Саме стільки голосів потрібно для того, аби петицію подали на розгляд до міськради.
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