У Луцьку знову планують влаштувати фестиваль безпритульних тварин
Сьогодні, 21:40
У Луцьку на площі перед РЦ «Промінь» відбудеться фестиваль безпритульних тварин «Мокріносики».
Некомерційний захід, де надважлива ваша волонтерська і фінансова підтримка, проходитиме 29 вересня, – повідомляють організатори. Про це пише Район.Луцьк.
Якщо хочете допомогти фінансово ви можете обрати як вам зручно це зробити:
скидайте гроші на картку 4731 2127 0229 8174 Фонду допомоги безпритульним тваринам міста Луцьк Вадима Нєчаєва;
на рахунок ГО Спільний дім 26009011134705 код ЄДРПОУ 42091053 ПАТ Кредобанк.
Обов’язково із позначкою «мокріносики».
«За кожну отриману та витрачену гривню ми відзвітуємо на офіційній сторінці фестивалю, а залишок передамо луцьким організаціям для безпритульних тварин», – йдеться у дописі.
До слова під час минулорічного фестивалю вдалось прилаштувати в родину 11 тварин.
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Некомерційний захід, де надважлива ваша волонтерська і фінансова підтримка, проходитиме 29 вересня, – повідомляють організатори. Про це пише Район.Луцьк.
Якщо хочете допомогти фінансово ви можете обрати як вам зручно це зробити:
скидайте гроші на картку 4731 2127 0229 8174 Фонду допомоги безпритульним тваринам міста Луцьк Вадима Нєчаєва;
на рахунок ГО Спільний дім 26009011134705 код ЄДРПОУ 42091053 ПАТ Кредобанк.
Обов’язково із позначкою «мокріносики».
«За кожну отриману та витрачену гривню ми відзвітуємо на офіційній сторінці фестивалю, а залишок передамо луцьким організаціям для безпритульних тварин», – йдеться у дописі.
До слова під час минулорічного фестивалю вдалось прилаштувати в родину 11 тварин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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