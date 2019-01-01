У Луцьку знову планують влаштувати фестиваль безпритульних тварин





Некомерційний захід, де надважлива ваша волонтерська і фінансова підтримка, проходитиме 29 вересня, – повідомляють організатори. Про це пише



Якщо хочете допомогти фінансово ви можете обрати як вам зручно це зробити:



скидайте гроші на картку 4731 2127 0229 8174 Фонду допомоги безпритульним тваринам міста Луцьк Вадима Нєчаєва;

на рахунок ГО Спільний дім 26009011134705 код ЄДРПОУ 42091053 ПАТ Кредобанк.

Обов’язково із позначкою «мокріносики».



«За кожну отриману та витрачену гривню ми відзвітуємо на офіційній сторінці фестивалю, а залишок передамо луцьким організаціям для безпритульних тварин», – йдеться у дописі.



До слова під час минулорічного фестивалю



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на площі перед РЦ «Промінь» відбудеться фестиваль безпритульних тварин «Мокріносики».Некомерційний захід, де надважлива ваша волонтерська і фінансова підтримка, проходитиме 29 вересня, – повідомляють організатори. Про це пише Район.Луцьк Якщо хочете допомогти фінансово ви можете обрати як вам зручно це зробити:скидайте гроші на картку 4731 2127 0229 8174 Фонду допомоги безпритульним тваринам міста Луцьк Вадима Нєчаєва;на рахунок ГО Спільний дім 26009011134705 код ЄДРПОУ 42091053 ПАТ Кредобанк.Обов’язково із позначкою «мокріносики».«За кожну отриману та витрачену гривню ми відзвітуємо на офіційній сторінці фестивалю, а залишок передамо луцьким організаціям для безпритульних тварин», – йдеться у дописі.До слова під час минулорічного фестивалю вдалось прилаштувати в родину 11 тварин

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