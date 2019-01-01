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У Луцьку знову планують влаштувати фестиваль безпритульних тварин

У Луцьку знову планують влаштувати фестиваль безпритульних тварин
У Луцьку на площі перед РЦ «Промінь» відбудеться фестиваль безпритульних тварин «Мокріносики».

Некомерційний захід, де надважлива ваша волонтерська і фінансова підтримка, проходитиме 29 вересня, – повідомляють організатори. Про це пише Район.Луцьк.

Якщо хочете допомогти фінансово ви можете обрати як вам зручно це зробити:

скидайте гроші на картку 4731 2127 0229 8174 Фонду допомоги безпритульним тваринам міста Луцьк Вадима Нєчаєва;
на рахунок ГО Спільний дім 26009011134705 код ЄДРПОУ 42091053 ПАТ Кредобанк.
Обов’язково із позначкою «мокріносики».

«За кожну отриману та витрачену гривню ми відзвітуємо на офіційній сторінці фестивалю, а залишок передамо луцьким організаціям для безпритульних тварин», – йдеться у дописі.

До слова під час минулорічного фестивалю вдалось прилаштувати в родину 11 тварин.

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Теги: Мокрі носики, собаки, фестиваль
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