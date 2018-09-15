У Луцьку вручили літературну премію імені Івана Корсака. ФОТО

Микола Суховецький отримав літературну премію імені Івана Корсака за трилогію про Кирило-Мефодіївське братство.



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Нагородження відбулося в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків у день народження Івана Корсака – 15 вересня.





Довідка:



Микола Суховецький народився 15 січня 1947 року у селі Писарівка, Волочиський район, Кам’янець-Подільська (зараз Хмельницька) область – український письменник-прозаїк, поет, критик, есеїст. Член Національної спілки письменників України (1979), член Національної спілки журналістів України. Микола Суховецький – автор таких видань:



Три кілометри від станції: Оповідання. – Одеса: Маяк, 1977.

Хоро: Повість, оповідання. – Одеса: Маяк, 1981.

З коханих рук: Оповідання. – Одеса: Маяк, 1985.

Кімната для ігор: Повість, оповідання. – Одеса: Маяк, 1985.

Зустрічі нашої світло: Вірші. – Одеса: Друк, 2001.

Розигри: Роман. – Одеса: Астропринт, 2004.

Вірші для Христинки: Дитяча книжка. – Одеса: Астропринт, 2005

Мистецтво копати картоплю: Оповідання. – Городок Хмельницької області: Бедрихів Край, 2009.

Зустріч у лаврі: Роман. – Одеса: Друк Південь, 2016.

Дівчина з голубом: Роман. – Одеса: Друк Південь, 2017.

Сніг на фортеп’яні: Роман. – Одеса: Друк Південь, 2018.

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