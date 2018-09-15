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У Луцьку вручили літературну премію імені Івана Корсака. ФОТО

У Луцьку вручили літературну премію імені Івана Корсака. ФОТО
Письменник з Одеської області Микола Суховецький отримав літературну премію імені Івана Корсака за трилогію про Кирило-Мефодіївське братство.

Про це інформує Район.Луцьк.

Нагородження відбулося в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків у день народження Івана Корсака – 15 вересня.

У Луцьку вручили літературну премію імені Івана Корсака. ФОТО
У Луцьку вручили літературну премію імені Івана Корсака. ФОТО
У Луцьку вручили літературну премію імені Івана Корсака. ФОТО

Довідка:

Микола Суховецький народився 15 січня 1947 року у селі Писарівка, Волочиський район, Кам’янець-Подільська (зараз Хмельницька) область – український письменник-прозаїк, поет, критик, есеїст. Член Національної спілки письменників України (1979), член Національної спілки журналістів України. Микола Суховецький – автор таких видань:

Три кілометри від станції: Оповідання. – Одеса: Маяк, 1977.
Хоро: Повість, оповідання. – Одеса: Маяк, 1981.
З коханих рук: Оповідання. – Одеса: Маяк, 1985.
Кімната для ігор: Повість, оповідання. – Одеса: Маяк, 1985.
Зустрічі нашої світло: Вірші. – Одеса: Друк, 2001.
Розигри: Роман. – Одеса: Астропринт, 2004.
Вірші для Христинки: Дитяча книжка. – Одеса: Астропринт, 2005
Мистецтво копати картоплю: Оповідання. – Городок Хмельницької області: Бедрихів Край, 2009.
Зустріч у лаврі: Роман. – Одеса: Друк Південь, 2016.
Дівчина з голубом: Роман. – Одеса: Друк Південь, 2017.
Сніг на фортеп’яні: Роман. – Одеса: Друк Південь, 2018.

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Теги: Іван Корсак, премія, література
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