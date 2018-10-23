Зростаємо разом: на Волині учні висадили дерева на території школи. ФОТО
15 вересень, 23:36
П’ятикласники школи с. Куснище на території свого навчального закладу висадили дворічні саджанці декоративного дерева – катальпа.
Цікаво, що насіння з цього дерева зібрали та висіяли минулорічні одинадцятикласники – нині уже випускники Куснищанської школи. Про це повідомляє ДП "Любомльське лісове господарство".
Сьогодні ж ці допитливі дітлахи, продовжуючи працю старших учнів, будуть спостерігати біля школи за ростом рослин, які з часом перетворяться в розкішні дерева. Мріють через шість років, коли будуть в 11 класі, побачити красивий і неймовірно запашний його цвіт.
Про особливості цього дерева, його будову та специфічні властивості розповів вчитель, керівник шкільного лісництва Петро Антонюк.
Перед тим, як видажувати саджанці, учням провели інструктаж, розповіли як правильно це зробити, щоб деревця прижились. Для рослин виділили спеціальні місця на озелененій території навчального закладу, опісля – обгородили дерев’яним парканчиком.
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Цікаво, що насіння з цього дерева зібрали та висіяли минулорічні одинадцятикласники – нині уже випускники Куснищанської школи. Про це повідомляє ДП "Любомльське лісове господарство".
Сьогодні ж ці допитливі дітлахи, продовжуючи працю старших учнів, будуть спостерігати біля школи за ростом рослин, які з часом перетворяться в розкішні дерева. Мріють через шість років, коли будуть в 11 класі, побачити красивий і неймовірно запашний його цвіт.
Про особливості цього дерева, його будову та специфічні властивості розповів вчитель, керівник шкільного лісництва Петро Антонюк.
Перед тим, як видажувати саджанці, учням провели інструктаж, розповіли як правильно це зробити, щоб деревця прижились. Для рослин виділили спеціальні місця на озелененій території навчального закладу, опісля – обгородили дерев’яним парканчиком.
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