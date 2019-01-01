На Одещині 5-річний хлопчик згорів у копиці сіна, яку сам і підпалив





У малолітнього виявилася запальничка, яку він, граючись, підпалював, внаслідок чого зайнялось сіно. Про це йдеться на сайті



Злякавшись, сестра побігла до матері, яка була в будинку. Жінка одразу зателефонувала до пожежної служби.



Загасивши пожежу, рятувальники виявили серед сіна тіло хлопчика. На місце було скеровано слідчо-оперативну групу.



Наразі встановлюються всі обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попередньо встановлено, що хлопчик грався зі своєю 7-річною сестрою у копиці сіна неподалік від власного будинку.У малолітнього виявилася запальничка, яку він, граючись, підпалював, внаслідок чого зайнялось сіно. Про це йдеться на сайті Нацполіції Злякавшись, сестра побігла до матері, яка була в будинку. Жінка одразу зателефонувала до пожежної служби.Загасивши пожежу, рятувальники виявили серед сіна тіло хлопчика. На місце було скеровано слідчо-оперативну групу.Наразі встановлюються всі обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України.

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