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На Одещині 5-річний хлопчик згорів у копиці сіна, яку сам і підпалив

На Одещині 5-річний хлопчик згорів у копиці сіна, яку сам і підпалив
Попередньо встановлено, що хлопчик грався зі своєю 7-річною сестрою у копиці сіна неподалік від власного будинку.

У малолітнього виявилася запальничка, яку він, граючись, підпалював, внаслідок чого зайнялось сіно. Про це йдеться на сайті Нацполіції.

Злякавшись, сестра побігла до матері, яка була в будинку. Жінка одразу зателефонувала до пожежної служби.

Загасивши пожежу, рятувальники виявили серед сіна тіло хлопчика. На місце було скеровано слідчо-оперативну групу.

Наразі встановлюються всі обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України.

Зображення ілюстративне

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Теги: сіно, пожежа, запальничка, хлопчик, смерть, поліція, Одещина
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