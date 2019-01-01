На Одещині 5-річний хлопчик згорів у копиці сіна, яку сам і підпалив
Сьогодні, 22:50
Попередньо встановлено, що хлопчик грався зі своєю 7-річною сестрою у копиці сіна неподалік від власного будинку.
У малолітнього виявилася запальничка, яку він, граючись, підпалював, внаслідок чого зайнялось сіно. Про це йдеться на сайті Нацполіції.
Злякавшись, сестра побігла до матері, яка була в будинку. Жінка одразу зателефонувала до пожежної служби.
Загасивши пожежу, рятувальники виявили серед сіна тіло хлопчика. На місце було скеровано слідчо-оперативну групу.
Наразі встановлюються всі обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України.
Зображення ілюстративне
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У малолітнього виявилася запальничка, яку він, граючись, підпалював, внаслідок чого зайнялось сіно. Про це йдеться на сайті Нацполіції.
Злякавшись, сестра побігла до матері, яка була в будинку. Жінка одразу зателефонувала до пожежної служби.
Загасивши пожежу, рятувальники виявили серед сіна тіло хлопчика. На місце було скеровано слідчо-оперативну групу.
Наразі встановлюються всі обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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