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У сільській школі на Волині добудують санітарні кімнати

У сільській школі на Волині добудують санітарні кімнати
До кінця року в школі села Щитинь Любешівського району Волинської області планують добудувати санітарні кімнати.

Про це інформує ІА “Волинські новини”.

Відкриті торги для пошуку підрядника вже оголосив відділ освіти, молоді та спорту Любешівської районної державної адміністрації. Тендерні пропозиції приймали до 12 вересня.

Очікувана вартість робіт, яку зазначив замовник, – 1,107945 мільйона гривень.

Свої пропозиції подали ФОП Токарчук Віктор Сергійович та ФОП Смаль Валерій Созонович. Урешті найдешевшу вартість робіт запропонував ФОП Токарчук Віктор Сергійович – 958 тисяч гривень.

Санітарні кімнати мають намір облаштувати в загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, що в селі Щитинь на вулиці Шкільній, 28.

Усі роботи мають виконати в період із 20 вересня до 31 грудня поточного року.

Зображення ілюстративне

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Теги: туалет, санвузол, санітарна кімната. Щитинь, школа
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