У місті на Волині провели «смачний» фестиваль. ФОТО
Сьогодні, 04:21
15-го вересня у Володимирі-Волинському відбулося одне з найбільш очікуваних осінніх свят володимирчан – фестиваль “Смаковиця по-володимирськи”, що традиційно зібрав велику кількість гостей. Про це інформують на сайті міської ради.
Цими вихідними парк “Слов’янський” у Володимирі перетворився на справжній мініатюрний Сорочинський ярмарок: тут продавали сувеніри, відбулися різноманітні акції, провели майстер-класи і головне – всі охочі мали можливість гарно попоїсти.
Безліч національних страв, українська музика та розваги, виставка робіт народних майстрів пыдготували для володимир-волинців в центрі міста, де выдбулось найсмачніше дійство цієї осені.
Очільник міста Петро Саганюк від імені громади подякував меценатам за сприяння у проведенні фестивалю, який прославляє кулінарні традиції регіону, та побажав усім добра, гарного настрою та відпочинку.
У парку “Слов’янський” можна було побувати на багатьох “смачних” локаціях, зробити світлини біля креативних фотозон. Мешканці та гості міста мали можливість дізнатися більше про українські традиції, взяти участь у народних розвагах та обрати свою найсмачнішу страву.
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Цими вихідними парк “Слов’янський” у Володимирі перетворився на справжній мініатюрний Сорочинський ярмарок: тут продавали сувеніри, відбулися різноманітні акції, провели майстер-класи і головне – всі охочі мали можливість гарно попоїсти.
Безліч національних страв, українська музика та розваги, виставка робіт народних майстрів пыдготували для володимир-волинців в центрі міста, де выдбулось найсмачніше дійство цієї осені.
Очільник міста Петро Саганюк від імені громади подякував меценатам за сприяння у проведенні фестивалю, який прославляє кулінарні традиції регіону, та побажав усім добра, гарного настрою та відпочинку.
У парку “Слов’янський” можна було побувати на багатьох “смачних” локаціях, зробити світлини біля креативних фотозон. Мешканці та гості міста мали можливість дізнатися більше про українські традиції, взяти участь у народних розвагах та обрати свою найсмачнішу страву.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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