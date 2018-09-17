У місті на Волині провели «смачний» фестиваль. ФОТО





Цими вихідними парк “Слов’янський” у Володимирі перетворився на справжній мініатюрний Сорочинський ярмарок: тут продавали сувеніри, відбулися різноманітні акції, провели майстер-класи і головне – всі охочі мали можливість гарно попоїсти.



Безліч національних страв, українська музика та розваги, виставка робіт народних майстрів пыдготували для володимир-волинців в центрі міста, де выдбулось найсмачніше дійство цієї осені.



Очільник міста Петро Саганюк від імені громади подякував меценатам за сприяння у проведенні фестивалю, який прославляє кулінарні традиції регіону, та побажав усім добра, гарного настрою та відпочинку.



У парку “Слов’янський” можна було побувати на багатьох “смачних” локаціях, зробити світлини біля креативних фотозон. Мешканці та гості міста мали можливість дізнатися більше про українські традиції, взяти участь у народних розвагах та обрати свою найсмачнішу страву.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15-го вересня у Володимирі-Волинському відбулося одне з найбільш очікуваних осінніх свят володимирчан – фестиваль “Смаковиця по-володимирськи”, що традиційно зібрав велику кількість гостей. Про це інформують на сайті міської ради.Цими вихідними парк “Слов’янський” у Володимирі перетворився на справжній мініатюрний Сорочинський ярмарок: тут продавали сувеніри, відбулися різноманітні акції, провели майстер-класи і головне – всі охочі мали можливість гарно попоїсти.Безліч національних страв, українська музика та розваги, виставка робіт народних майстрів пыдготували для володимир-волинців в центрі міста, де выдбулось найсмачніше дійство цієї осені.Очільник міставід імені громади подякував меценатам за сприяння у проведенні фестивалю, який прославляє кулінарні традиції регіону, та побажав усім добра, гарного настрою та відпочинку.У парку “Слов’янський” можна було побувати на багатьох “смачних” локаціях, зробити світлини біля креативних фотозон. Мешканці та гості міста мали можливість дізнатися більше про українські традиції, взяти участь у народних розвагах та обрати свою найсмачнішу страву.

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