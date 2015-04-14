Волинські священники готуються до благодійного футбольного матчу. ФОТО
Сьогодні, 05:23
Священники Волинської єпархії УПЦ продовжують підготовку до благодійного матчу з футбольним клубом «Волинь»(Луцьк). Кошти будуть передані онкохворим дітям гематологічного відділення дитячої обласної лікарні.
Про це у facebook написав Валентин Марчук.
“Щоб зберегти бадьорість духу, потрібно підтримувати бадьорість тіла. Потрібно обов’язково бадьорити себе фізично, щоб бути здоровим морально. Кожна людина — будівник храму, що називається його тілом.
Як було б прекрасно прикрасити храм нашої душі чистотою, здоров’ям, рівною поставою, фізичною силою, скромним, але красивим одягом і іншою благовидістю. І тут в допомогу фізкультура і спорт. Але і в цьому випадку потрібна обмовка.
Турбота про зовнішній вигляд, як ми знаємо, не повинна займати всі думки православного, заважати його звичайним справам і особливо духовному життю. Корисно прислухатися до совісті і відчувати ту грань, коли здорова турбота про тіло переходить в догоджання плоті”, — йдеться у дописі.
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Про це у facebook написав Валентин Марчук.
“Щоб зберегти бадьорість духу, потрібно підтримувати бадьорість тіла. Потрібно обов’язково бадьорити себе фізично, щоб бути здоровим морально. Кожна людина — будівник храму, що називається його тілом.
Як було б прекрасно прикрасити храм нашої душі чистотою, здоров’ям, рівною поставою, фізичною силою, скромним, але красивим одягом і іншою благовидістю. І тут в допомогу фізкультура і спорт. Але і в цьому випадку потрібна обмовка.
Турбота про зовнішній вигляд, як ми знаємо, не повинна займати всі думки православного, заважати його звичайним справам і особливо духовному життю. Корисно прислухатися до совісті і відчувати ту грань, коли здорова турбота про тіло переходить в догоджання плоті”, — йдеться у дописі.
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