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Волинські священники готуються до благодійного футбольного матчу. ФОТО

Волинські священники готуються до благодійного футбольного матчу. ФОТО
Священники Волинської єпархії УПЦ продовжують підготовку до благодійного матчу з футбольним клубом «Волинь»(Луцьк). Кошти будуть передані онкохворим дітям гематологічного відділення дитячої обласної лікарні.

Про це у facebook написав Валентин Марчук.

“Щоб зберегти бадьорість духу, потрібно підтримувати бадьорість тіла. Потрібно обов’язково бадьорити себе фізично, щоб бути здоровим морально. Кожна людина — будівник храму, що називається його тілом.

Як було б прекрасно прикрасити храм нашої душі чистотою, здоров’ям, рівною поставою, фізичною силою, скромним, але красивим одягом і іншою благовидістю. І тут в допомогу фізкультура і спорт. Але і в цьому випадку потрібна обмовка.

Турбота про зовнішній вигляд, як ми знаємо, не повинна займати всі думки православного, заважати його звичайним справам і особливо духовному життю. Корисно прислухатися до совісті і відчувати ту грань, коли здорова турбота про тіло переходить в догоджання плоті”, — йдеться у дописі.

Волинські священники готуються до благодійного футбольного матчу. ФОТО
Волинські священники готуються до благодійного футбольного матчу. ФОТО
Волинські священники готуються до благодійного футбольного матчу. ФОТО
Волинські священники готуються до благодійного футбольного матчу. ФОТО

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Теги: священники, футбол, благодійність
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