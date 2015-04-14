Волинські священники готуються до благодійного футбольного матчу. ФОТО





Про це у Валентин Марчук.



“Щоб зберегти бадьорість духу, потрібно підтримувати бадьорість тіла. Потрібно обов’язково бадьорити себе фізично, щоб бути здоровим морально. Кожна людина — будівник храму, що називається його тілом.



Як було б прекрасно прикрасити храм нашої душі чистотою, здоров’ям, рівною поставою, фізичною силою, скромним, але красивим одягом і іншою благовидістю. І тут в допомогу фізкультура і спорт. Але і в цьому випадку потрібна обмовка.



Турбота про зовнішній вигляд, як ми знаємо, не повинна займати всі думки православного, заважати його звичайним справам і особливо духовному життю. Корисно прислухатися до совісті і відчувати ту грань, коли здорова турбота про тіло переходить в догоджання плоті”, — йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Священники Волинської єпархії УПЦ продовжують підготовку до благодійного матчу з футбольним клубом «Волинь»(Луцьк). Кошти будуть передані онкохворим дітям гематологічного відділення дитячої обласної лікарні.Про це у facebook написав“Щоб зберегти бадьорість духу, потрібно підтримувати бадьорість тіла. Потрібно обов’язково бадьорити себе фізично, щоб бути здоровим морально. Кожна людина — будівник храму, що називається його тілом.Як було б прекрасно прикрасити храм нашої душі чистотою, здоров’ям, рівною поставою, фізичною силою, скромним, але красивим одягом і іншою благовидістю. І тут в допомогу фізкультура і спорт. Але і в цьому випадку потрібна обмовка.Турбота про зовнішній вигляд, як ми знаємо, не повинна займати всі думки православного, заважати його звичайним справам і особливо духовному життю. Корисно прислухатися до совісті і відчувати ту грань, коли здорова турбота про тіло переходить в догоджання плоті”, — йдеться у дописі.

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