Творчу луцьку молодь кличуть на «Драбину»
Сьогодні, 03:28
У середу, 18 вересня, у Луцьку відбудеться мистецький проєкт “Драбина”. Участь у ньому зможуть взяти усі бажаючі.
Про це повідомляють організатори заходу.
“Поки ще осінь дружелюбна, будемо творити мистецтво на свіжому повітрі. Мандрівна сцена знову дивуватиме лучан та збиратиме по-хорошому здивовані відгуки. Кожен охочий зможе вилізти/присісти/залізти/стрибнути/лягти/ваш варіант на драбину і проявити шматок мистецтва. В межах пристойності, звісно.
Мистецький проєкт “Драбина” ідеально підходить для тебе, якщо ти:
– молодий поет/поетеса
– просто любиш декламувати чужі вірші, які подобаються
– гарно співаєш чи граєш на музичному інструменті
– розповідаєш стендапи чи просто цікаві історії
– читаєш реп (хм, таке було би вперше на Драбині)
– just любиш проєкти ФРІ і прийдеш як глядач
– твій варіант, що ще можеш робити, стоячи на драбині
Це чудова можливість показати себе, свої емоції та амбіції. Тут вас не закидають помідорами, якщо забудете слова чи будете читати з книжки”, — йдеться у дописі.
Початок — о 18:00.
Місце зустрічі — фонтан навпроти СНУ імені Лесі Українки.
Зареєструватись можна тут.
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Про це повідомляють організатори заходу.
“Поки ще осінь дружелюбна, будемо творити мистецтво на свіжому повітрі. Мандрівна сцена знову дивуватиме лучан та збиратиме по-хорошому здивовані відгуки. Кожен охочий зможе вилізти/присісти/залізти/стрибнути/лягти/ваш варіант на драбину і проявити шматок мистецтва. В межах пристойності, звісно.
Мистецький проєкт “Драбина” ідеально підходить для тебе, якщо ти:
– молодий поет/поетеса
– просто любиш декламувати чужі вірші, які подобаються
– гарно співаєш чи граєш на музичному інструменті
– розповідаєш стендапи чи просто цікаві історії
– читаєш реп (хм, таке було би вперше на Драбині)
– just любиш проєкти ФРІ і прийдеш як глядач
– твій варіант, що ще можеш робити, стоячи на драбині
Це чудова можливість показати себе, свої емоції та амбіції. Тут вас не закидають помідорами, якщо забудете слова чи будете читати з книжки”, — йдеться у дописі.
Початок — о 18:00.
Місце зустрічі — фонтан навпроти СНУ імені Лесі Українки.
Зареєструватись можна тут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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