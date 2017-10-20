Творчу луцьку молодь кличуть на «Драбину»





Про це



“Поки ще осінь дружелюбна, будемо творити мистецтво на свіжому повітрі. Мандрівна сцена знову дивуватиме лучан та збиратиме по-хорошому здивовані відгуки. Кожен охочий зможе вилізти/присісти/залізти/стрибнути/лягти/ваш варіант на драбину і проявити шматок мистецтва. В межах пристойності, звісно.



Мистецький проєкт “Драбина” ідеально підходить для тебе, якщо ти:



– молодий поет/поетеса



– просто любиш декламувати чужі вірші, які подобаються



– гарно співаєш чи граєш на музичному інструменті



– розповідаєш стендапи чи просто цікаві історії



– читаєш реп (хм, таке було би вперше на Драбині)



– just любиш проєкти ФРІ і прийдеш як глядач



– твій варіант, що ще можеш робити, стоячи на драбині



Це чудова можливість показати себе, свої емоції та амбіції. Тут вас не закидають помідорами, якщо забудете слова чи будете читати з книжки”, — йдеться у дописі.



Початок — о 18:00.



Місце зустрічі — фонтан навпроти СНУ імені Лесі Українки.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 18 вересня, у Луцьку відбудеться мистецький проєкт “Драбина”. Участь у ньому зможуть взяти усі бажаючі.Про це повідомляють організатори заходу.“Поки ще осінь дружелюбна, будемо творити мистецтво на свіжому повітрі. Мандрівна сцена знову дивуватиме лучан та збиратиме по-хорошому здивовані відгуки. Кожен охочий зможе вилізти/присісти/залізти/стрибнути/лягти/ваш варіант на драбину і проявити шматок мистецтва. В межах пристойності, звісно.Мистецький проєкт “Драбина” ідеально підходить для тебе, якщо ти:– молодий поет/поетеса– просто любиш декламувати чужі вірші, які подобаються– гарно співаєш чи граєш на музичному інструменті– розповідаєш стендапи чи просто цікаві історії– читаєш реп (хм, таке було би вперше на Драбині)– just любиш проєкти ФРІ і прийдеш як глядач– твій варіант, що ще можеш робити, стоячи на драбиніЦе чудова можливість показати себе, свої емоції та амбіції. Тут вас не закидають помідорами, якщо забудете слова чи будете читати з книжки”, — йдеться у дописі.Початок — о 18:00.Місце зустрічі — фонтан навпроти СНУ імені Лесі Українки.Зареєструватись можна тут

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