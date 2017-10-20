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Творчу луцьку молодь кличуть на «Драбину»

Творчу луцьку молодь кличуть на «Драбину»
У середу, 18 вересня, у Луцьку відбудеться мистецький проєкт “Драбина”. Участь у ньому зможуть взяти усі бажаючі.

Про це повідомляють організатори заходу.

“Поки ще осінь дружелюбна, будемо творити мистецтво на свіжому повітрі. Мандрівна сцена знову дивуватиме лучан та збиратиме по-хорошому здивовані відгуки. Кожен охочий зможе вилізти/присісти/залізти/стрибнути/лягти/ваш варіант на драбину і проявити шматок мистецтва. В межах пристойності, звісно.

Мистецький проєкт “Драбина” ідеально підходить для тебе, якщо ти:

– молодий поет/поетеса

– просто любиш декламувати чужі вірші, які подобаються

– гарно співаєш чи граєш на музичному інструменті

– розповідаєш стендапи чи просто цікаві історії

– читаєш реп (хм, таке було би вперше на Драбині)

– just любиш проєкти ФРІ і прийдеш як глядач

– твій варіант, що ще можеш робити, стоячи на драбині

Це чудова можливість показати себе, свої емоції та амбіції. Тут вас не закидають помідорами, якщо забудете слова чи будете читати з книжки”, — йдеться у дописі.

Початок — о 18:00.

Місце зустрічі — фонтан навпроти СНУ імені Лесі Українки.

Зареєструватись можна тут.

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Теги: Драбина, мистецький проєкт
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