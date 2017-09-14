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Смертельна доза: у Рівному п'яний водій встановив алкогольний антирекодр. ВІДЕО

Смертельна доза: у Рівному п'яний водій встановив алкогольний антирекодр. ВІДЕО
У Рівному патрульна поліція зафіксувала у водія рекордний рівень алкогольного сп'яніння.

Про це інформує патрульна поліція Рівненської області.

Так, патрульні отримали виклик, в якому небайдужий громадянин повідомив, що на вулиці Млинівській в автомобілі Mercedes-Benz знаходиться водій в стані алкогольного сп’яніння.

Прибувши на вказане місце інспектори виявили ДТП без потерпілих. Поліцейські встановили, що керманич транспортного засобу Mercedes-Benz не був уважний, не стежив за дорожньою обстановкою, не вибрав безпечну швидкість та здійснив наїзд на перешкоду (тротуар та дорожній знак).

При спілкуванні у водія патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Керманичу запропонували пройти перевірку і він погодився. Результат — 5.00 проміле.

На чоловіка склали протоколи за ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП) та ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування в стані сп’яніння).

До слова, показники вище трьох проміле класифікуються як важке отруєння, а перевищення чотирьох проміле вважається смертельно небезпечним. Такі дози алкоголю в крові можна отримати якщо самостійно випити пляшку горілки або шість літрів пива.


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Теги: Рівне, поліція, п'яний водій, алкоголь, проміле, антирекорд
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