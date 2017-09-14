Смертельна доза: у Рівному п'яний водій встановив алкогольний антирекодр. ВІДЕО
Сьогодні, 00:34
У Рівному патрульна поліція зафіксувала у водія рекордний рівень алкогольного сп'яніння.
Про це інформує патрульна поліція Рівненської області.
Так, патрульні отримали виклик, в якому небайдужий громадянин повідомив, що на вулиці Млинівській в автомобілі Mercedes-Benz знаходиться водій в стані алкогольного сп’яніння.
Прибувши на вказане місце інспектори виявили ДТП без потерпілих. Поліцейські встановили, що керманич транспортного засобу Mercedes-Benz не був уважний, не стежив за дорожньою обстановкою, не вибрав безпечну швидкість та здійснив наїзд на перешкоду (тротуар та дорожній знак).
При спілкуванні у водія патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Керманичу запропонували пройти перевірку і він погодився. Результат — 5.00 проміле.
На чоловіка склали протоколи за ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП) та ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування в стані сп’яніння).
До слова, показники вище трьох проміле класифікуються як важке отруєння, а перевищення чотирьох проміле вважається смертельно небезпечним. Такі дози алкоголю в крові можна отримати якщо самостійно випити пляшку горілки або шість літрів пива.
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Про це інформує патрульна поліція Рівненської області.
Так, патрульні отримали виклик, в якому небайдужий громадянин повідомив, що на вулиці Млинівській в автомобілі Mercedes-Benz знаходиться водій в стані алкогольного сп’яніння.
Прибувши на вказане місце інспектори виявили ДТП без потерпілих. Поліцейські встановили, що керманич транспортного засобу Mercedes-Benz не був уважний, не стежив за дорожньою обстановкою, не вибрав безпечну швидкість та здійснив наїзд на перешкоду (тротуар та дорожній знак).
При спілкуванні у водія патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Керманичу запропонували пройти перевірку і він погодився. Результат — 5.00 проміле.
На чоловіка склали протоколи за ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП) та ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування в стані сп’яніння).
До слова, показники вище трьох проміле класифікуються як важке отруєння, а перевищення чотирьох проміле вважається смертельно небезпечним. Такі дози алкоголю в крові можна отримати якщо самостійно випити пляшку горілки або шість літрів пива.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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