Смертельна доза: у Рівному п'яний водій встановив алкогольний антирекодр. ВІДЕО





Про це



Так, патрульні отримали виклик, в якому небайдужий громадянин повідомив, що на вулиці Млинівській в автомобілі Mercedes-Benz знаходиться водій в стані алкогольного сп’яніння.



Прибувши на вказане місце інспектори виявили ДТП без потерпілих. Поліцейські встановили, що керманич транспортного засобу Mercedes-Benz не був уважний, не стежив за дорожньою обстановкою, не вибрав безпечну швидкість та здійснив наїзд на перешкоду (тротуар та дорожній знак).



При спілкуванні у водія патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Керманичу запропонували пройти перевірку і він погодився. Результат — 5.00 проміле.



На чоловіка склали протоколи за ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП) та ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування в стані сп’яніння).



До слова, показники вище трьох проміле класифікуються як важке отруєння, а перевищення чотирьох проміле вважається смертельно небезпечним. Такі дози алкоголю в крові можна отримати якщо самостійно випити пляшку горілки або шість літрів пива.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному патрульна поліція зафіксувала у водія рекордний рівень алкогольного сп'яніння.Про це інформує патрульна поліція Рівненської області.Так, патрульні отримали виклик, в якому небайдужий громадянин повідомив, що на вулиці Млинівській в автомобілі Mercedes-Benz знаходиться водій в стані алкогольного сп’яніння.Прибувши на вказане місце інспектори виявили ДТП без потерпілих. Поліцейські встановили, що керманич транспортного засобу Mercedes-Benz не був уважний, не стежив за дорожньою обстановкою, не вибрав безпечну швидкість та здійснив наїзд на перешкоду (тротуар та дорожній знак).При спілкуванні у водія патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Керманичу запропонували пройти перевірку і він погодився. Результат — 5.00 проміле.На чоловіка склали протоколи за ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП) та ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування в стані сп’яніння).До слова, показники вище трьох проміле класифікуються як важке отруєння, а перевищення чотирьох проміле вважається смертельно небезпечним. Такі дози алкоголю в крові можна отримати якщо самостійно випити пляшку горілки або шість літрів пива.

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