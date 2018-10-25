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В Україні здорожчають овочі

В Україні здорожчають овочі
Ціни на овочі в Україні почнуть зростати наприкінці вересня.

Вартість м’яса і молочних продуктів буде стабільною, – передає “Газета”.

“У нас сьогодні на молочку і на м’ясо ціни приблизно такі, як і в наших сусідів, то у випадку будь-якого зростання цін вище, ніж рівень інфляції, який зафіксований у країні, до нас просто піде масований імпорт. Тому за цими продуктами якихось серйозних цінових коливань, традиційних для України, не буде”, – каже виконавчий директор “Економічного дискусійного клубу” Олег Пендзин.

Єдине, що буде дорожчати, – це овочі. Вони на сьогодні є значно дешевші за європейські. Ціна на них збільшуватиметься. Наприкінці вересня, коли завершиться збір урожаю, вартість на цю продовольчу групу зростатиме, досягнувши піку в лютому наступного року.

“Ціна на овочі за осінньо-зимовий сезон зросте в середньому на 150-170%, деякі овочі можуть збільшитися в ціні у кілька разів, подібно до цибулі торік, яка подорожчала на 250%”, – додає Пендзин.

Таке щорічне зростання цін на овочі в Україні пояснюється відсутністю умов для зберігання і великим відсотком втрат цієї продукції, що виробляється, в основному, у приватних домогосподарствах.

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Теги: овочі, ціни, здорожчання
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