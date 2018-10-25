В Україні здорожчають овочі





Вартість м’яса і молочних продуктів буде стабільною, – передає



“У нас сьогодні на молочку і на м’ясо ціни приблизно такі, як і в наших сусідів, то у випадку будь-якого зростання цін вище, ніж рівень інфляції, який зафіксований у країні, до нас просто піде масований імпорт. Тому за цими продуктами якихось серйозних цінових коливань, традиційних для України, не буде”, – каже виконавчий директор “Економічного дискусійного клубу” Олег Пендзин.



Єдине, що буде дорожчати, – це овочі. Вони на сьогодні є значно дешевші за європейські. Ціна на них збільшуватиметься. Наприкінці вересня, коли завершиться збір урожаю, вартість на цю продовольчу групу зростатиме, досягнувши піку в лютому наступного року.



“Ціна на овочі за осінньо-зимовий сезон зросте в середньому на 150-170%, деякі овочі можуть збільшитися в ціні у кілька разів, подібно до цибулі торік, яка подорожчала на 250%”, – додає Пендзин.



Таке щорічне зростання цін на овочі в Україні пояснюється відсутністю умов для зберігання і великим відсотком втрат цієї продукції, що виробляється, в основному, у приватних домогосподарствах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ціни на овочі в Україні почнуть зростати наприкінці вересня.Вартість м’яса і молочних продуктів буде стабільною, – передає “Газета” “У нас сьогодні на молочку і на м’ясо ціни приблизно такі, як і в наших сусідів, то у випадку будь-якого зростання цін вище, ніж рівень інфляції, який зафіксований у країні, до нас просто піде масований імпорт. Тому за цими продуктами якихось серйозних цінових коливань, традиційних для України, не буде”, – каже виконавчий директор “Економічного дискусійного клубу”Єдине, що буде дорожчати, – це овочі. Вони на сьогодні є значно дешевші за європейські. Ціна на них збільшуватиметься. Наприкінці вересня, коли завершиться збір урожаю, вартість на цю продовольчу групу зростатиме, досягнувши піку в лютому наступного року.“Ціна на овочі за осінньо-зимовий сезон зросте в середньому на 150-170%, деякі овочі можуть збільшитися в ціні у кілька разів, подібно до цибулі торік, яка подорожчала на 250%”, – додає Пендзин.Таке щорічне зростання цін на овочі в Україні пояснюється відсутністю умов для зберігання і великим відсотком втрат цієї продукції, що виробляється, в основному, у приватних домогосподарствах.

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