Волинського чиновника покарали штрафом за розбиту службову машину





Про це пише



Управління патрульної поліції у Волинській області направило до суду справу про притягнення до адміністративної відповідальності провідного спеціаліста управління відділу контролю за обігом засобів захисту рослин Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області Володимира Мельника, який проживає у селі Білашів Ковельського району.



26 липня 2019 року о 13 годині 20 хвилин з його вини в місті Ковелі на вулиці Грушевського, 98-А сталася аварія. Керуючи службовим автомобілем Daewoo Lanos, він виїхав з території місцевої контори фітосанітарної безпеки, але при цьому не надав переваги BMW 316, що рухався головною дорогою. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди машини отримали механічні пошкодження із суттєвими матеріальними збитками.



В судовому засіданні з розгляду даної справи чиновник Держпродспоживслужби свою вину визнав повністю.



Ковельський міськрайонний суд постановив стягнути з Володимира Мельника штраф в сумі 340 гривень та судовий збір на користь держави – 384 гривні 20 копійок.

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