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16 вересня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

16 вересня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
16 вересня вшановується пам'ять святої Домни Нікодімійської, яка жила під час царювання імператора Максиміліана.

Іменини сьогодні святкують: Василиса, Єфим, Іван, Костянтин, Петро, Харитон, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 16 вересня

– Якщо червоний захід – то зовсім скоро можна очікувати затяжних холодів і навіть заморозків вранці.

– Дощ пішов 16 вересня – осінь буде сухою і без опадів.

Що можна робити 16 вересня

1. У цей день треба очистити приміщення від непотрібних речей. За можливості їх варто спалити або віддати бідним людям.

Що не можна робити 16 вересня

1. Щоб не накликати в своє життя біду – не дивіться цього дня у дзеркало.



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Теги: свято, традиції, заборони, 16 вересня
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