16 вересня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:13
16 вересня вшановується пам'ять святої Домни Нікодімійської, яка жила під час царювання імператора Максиміліана.
Іменини сьогодні святкують: Василиса, Єфим, Іван, Костянтин, Петро, Харитон, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 16 вересня
– Якщо червоний захід – то зовсім скоро можна очікувати затяжних холодів і навіть заморозків вранці.
– Дощ пішов 16 вересня – осінь буде сухою і без опадів.
Що можна робити 16 вересня
1. У цей день треба очистити приміщення від непотрібних речей. За можливості їх варто спалити або віддати бідним людям.
Що не можна робити 16 вересня
1. Щоб не накликати в своє життя біду – не дивіться цього дня у дзеркало.
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Іменини сьогодні святкують: Василиса, Єфим, Іван, Костянтин, Петро, Харитон, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 16 вересня
– Якщо червоний захід – то зовсім скоро можна очікувати затяжних холодів і навіть заморозків вранці.
– Дощ пішов 16 вересня – осінь буде сухою і без опадів.
Що можна робити 16 вересня
1. У цей день треба очистити приміщення від непотрібних речей. За можливості їх варто спалити або віддати бідним людям.
Що не можна робити 16 вересня
1. Щоб не накликати в своє життя біду – не дивіться цього дня у дзеркало.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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