16 вересня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети





Іменини сьогодні святкують: Василиса, Єфим, Іван, Костянтин, Петро, Харитон, - пише



Народні прикмети на 16 вересня



– Якщо червоний захід – то зовсім скоро можна очікувати затяжних холодів і навіть заморозків вранці.



– Дощ пішов 16 вересня – осінь буде сухою і без опадів.



Що можна робити 16 вересня



1. У цей день треба очистити приміщення від непотрібних речей. За можливості їх варто спалити або віддати бідним людям.



Що не можна робити 16 вересня



1. Щоб не накликати в своє життя біду – не дивіться цього дня у дзеркало.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16 вересня вшановується пам'ять святої Домни Нікодімійської, яка жила під час царювання імператора Максиміліана.Іменини сьогодні святкують: Василиса, Єфим, Іван, Костянтин, Петро, Харитон, - пише 24 канал – Якщо червоний захід – то зовсім скоро можна очікувати затяжних холодів і навіть заморозків вранці.– Дощ пішов 16 вересня – осінь буде сухою і без опадів.1. У цей день треба очистити приміщення від непотрібних речей. За можливості їх варто спалити або віддати бідним людям.1. Щоб не накликати в своє життя біду – не дивіться цього дня у дзеркало.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію