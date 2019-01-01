«Найбільша біда майстрів – пінтерест та інстаграм», – луцька стилістка*





Про модне волосся, впертих клієнтів, безпрограшні тенденції, а також про те, як у Луцьку стати популярною стилісткою журналісти поспілкувалися із Катериною Ляшенко. Вона – співзасновниця салону краси «Dream Team», який відкрила, коли виповнилось лише 23 роки, - інформує



«Прийшла з блокнотом, а він мені: викидай! Будемо стригти...»



На відміну від дівчаток, які з дитинства обстригали ляльок, потайки від мами «рівняли» своє волосся і мріяли стати перукарями, Катя про цю професію не думала. Пригадує, що в дитинстві часто бувала в салонах краси з мамою, та й в бабусі був свій педикюрний кабінет. І хоч почувалася у цій індустрії, як «риба в воді», про те, щоб самій пов’язати життя із чужими зачісками – не задумувалась.



Закінчила школу і пішла здобувати вищу освіту за спеціальністю "Менеджмент організацій". Але доля вирішила інакше…



«Я шукала себе. І так сталося, що попала в помічниці до фотографки Ірини Мельник. Займалась організацією фотосесій для модельного клубу Марини Занюк і журналу Free Time. З часом взяла на себе стилізацію зйомок. І одного дня Іра каже: «Дивись, як в тебе зачіски виходить робити, мені здається, це – твоє», – пригадує Катя.



Фотографка домовилася із своїм товаришем – успішним стилістом Максом Галдіним, який на той час уже працював в Варшаві, щоб дав Каті кілька уроків.



«Пам’ятаю наш перший урок. Прийшла з блокнотом і ручкою, а він мені: «Ні-ні, викидай. Будемо стригти!» – сміється, згадуючи.



Пізніше мала й інших вчителів: Володимира Кордунова, Тетяну Стадницьку. Про себе каже – самоучка, і переконана: для того, щоб стати хорошим перукарем, не обов’язково закінчувати академію.



«Можна будь-кого навчити стригти технічно правильно. Але чи буде це модно, стильно і гарно?.. Не факт. Мені здається, що головне в цій сфері – смак. Є багато порад, який тип обличчя пасує до тієї чи іншої зачіски. Але я переконана, що в першу чергу в перукаря має бути відчуття… Знаєте, як кажуть – майстер від Бога. Оце якраз саме про таке відчуття», – каже дівчина.





Поза правилами – стиль



Катерина Ляшенко називає себе прибічницею класики у зачісках. Мовляв, якщо гнатися за модою, це може погано закінчитись і для волосся, і для зовнішнього вигляду.



«Не вважаю, що треба гнатися за модою. Уявіть, що б було, якби кожного разу, коли в моді платиновий блонд – висвітлювати волосся, а через пів року, як раптом зміниться мода – фарбувати у вогняно рудий? Сьогодні зістригати, а через кілька місяців – нарощувати… Сліпо слідувати моді – це зіпсувати все, що дала природа, і дуже великий шанс, що зрештою можна отримати дуже безглуздий вигляд», – переконана стилістка.



Її позиція: треба не гнатися за модними тенденціями, а мати свій власний стиль.



«Кілька років тому було модним сиве волосся, і всім терміново треба було сиве волосся. Приходить дівчинка підліткового віку, яка ще навіть в одязі свого стилю немає, шкіра – далеко не ідеальна. Пояснюю: для такого кольору волосся треба шкіру без недоліків, інакше кожен прищик буде вдвічі помітнішим… А вона вимагає: хочу сиве волосся, хоч вбийся!» – розповідає Катя.



Ділиться, що їй найзручніше працювати із тими, хто не дає порад, а довіряється. Таких у неї – 90%. Постійні клієнти сідають у крісло до Катерини зі словами: «зроби щось».



«Найбільша біда майстрів зараз – пінтерест та інстаграм. Блогери демонструють ідеальні зачіски і клієнти приходять з їхніми фоточками: зробіть отак! І при цьому не розуміють, що за кожною світлиною стоїть робота кількох майстрів, професійна зйомка, сто фільтрів… Коли починаєш розкладати по пунктах, що треба зробити, аби вийшло так само: повністю освітлити волосся, тоді затемнити корені, відтонувати усе решту... Зупиняють на пів слові: ні-ні, ви лишіть корінь мій, але далі щоб було от так, як на фото… Але так не буде! З такими людьми важко працювати. Повинна бути довіра до майстра. Тоді все виходить на найвищому рівні», – ділиться майстриня.



Блондинки справді «рулять»?

Серед жінок існує безліч прикмет і переконань, які стосуються зовнішнього вигляду. Мабуть, найпопулярніші стосуються блондинок. В інтернеті «гуляє» величезних список успішних жінок, які нібито стали популярними саме тоді, коли висвітлили волосся. Найвідоміша із них – Мерилін Монро, яка від природи була шатенкою.



Катерина погоджується, що у цій теорії «щось є».



«Блонд завжди пом’якшує людину, згладжує риси обличчя, а від того і характер здається м’якшим. Брюнетки виглядають більш строго. Їхнє лице – як чистий листок, і на ньому все чітко видно: синяки, морщини, емоції… Від цього і сприйняття: блондинкам хочуть допомогти, сприймають легко, а брюнетка – завжди сприймається як трохи стерва, сильна жінка, яка з усім сама справиться», – каже стилістка.



«Є ще один стереотип стосовно кольору волосся: чорний колір старить. І це факт. Але є типи жінок, яким не пасує ні блонд, ні русий, і доводиться вибирати темні відтінки. До речі, я знаю тільки одну людину, якій пасує саме чорний, це – моя мама», – каже Катя.



На її думку, жінки часто «перемудровують» зі ставленням до волосся і ускладнюють собі життя. Прямоволосі крутять кучері, кучеряві – рівняють волосся. Але – радить Катерина – треба прийняти себе такою, як ти є, і не «воювати» із тим, що дала природа.



«Приходять дівчата і вважають, що в них – рідке волосся. Просять: давайте щось втирати, давайте робити хімію чи прикореневу хімію… Я не говорю про те, коли дійсно є проблеми і випадає волосся, тоді треба лікуватися. Але якщо це дано природою, то я прихильниця того, щоб прийняти себе такими, як ми є. Якщо «копна» волосся – не треба її випрямляти, ми просто прострижемо і гарно вкладемо. Маєш рідке волосся – це теж норм, можна зробити гарну зачіску. До речі, з рідкого волосся набагато простіше зробити гарну зачіску, ніж з довгого і густого», – каже Катерина.





Новий «Dream Team»



Після двох років роботи Катерина Ляшенко разом із візажисткою Іриною Дищаковською відкрили в центрі Луцька салон «Dream Team». Дівчина каже, що знову допоміг випадок.



«Ми обидві шукали, де можна орендувати місце для роботи. Вирішили, що можемо вдвох зняти якусь кімнатку і працювати в парі. Але в приміщеннях, які знаходили, власники не давали «влізти» в сантехніку, а для мене мийка – це ж необхідність. Тому пошуки були непростими. Зрештою знайшли приміщення на Лесі Українки, де дозволили зробити мийку. Але саме приміщення для нас двох було просто гігантським... Оскільки альтернативи не було, то вирішили: відкриваємо салон краси!» – пригадує Катерина.



Зараз у «Dream Team» починається новий етап у роботі: салон переїжджає. Команда перукарів, нейл-майстрів та візажистів буде працювати у новому приміщенні в житловому комплексі «Супернова», який в районі вулиці Львівської зводить Будівельна компанія "Інвестор".



Катерина каже, що особисто в неї не було жодних сумнівів стосовно такого рішення, бо у «Суперновій» бачить кращу перспективу нових клієнтів, а також – сама тут живе і переконалася, яким комфортним є це місце.



«Центр – це відносна зручність. Ми ж говоримо про Луцьк, де від одного краю міста до іншого можна добратися за 40 хвилин на громадському транспорті. А в центрі вулиці «засіяні» салонами. Від Київського майдану і до Лесі Українки, думаю, салонів 15 буде. Не хочу давати оцінку, які це салони – на кожен товар є свій покупець, але вибрати точно є з чого. «Супернова» в цьому плані набагато перспективніше місце. Тільки в цьому житловому комплексі буде вісім нових будинків, і мешканцям треба буде десь стригтися, фарбуватися, робити манікюр… Крім того, в мікрорайоні є два корпуси «політеху» і училище, тож студенткам буде дуже зручно», – розповідає стилістка.



На запитання, чому оселилася саме тут, називає не одну причину. Парк, який поблизу. Можливість швидко доїхати до центру. Розташування будинків, які – далеко одне від одного і не доводиться з вікна заглядати в квартиру до сусіда. Безпека і тиша. Відчуття дому…



«Усе життя жила в будинках і усе життя мріяла про квартиру. Для мене це – максимальний затишок. Ця квартира стала моєю віддушиною. Раніше в мене був зовсім інший стиль життя, я весь день проводила поза домом. Вранці виїжджала і поверталась тільки, щоб переночувати. Я їла, зустрічалася з друзями, відпочивала – все робила поза домом. А коли я переїхала сюди, все змінилося. Мене тягне додому. Я нереально тішуся, що маю свій куточок. Бігаю в справах і ловлю себе на думці, що – хочу додому», – каже Катя.



Спершу дизайн житла Катерині розробила подруга - професійна дизайнерка. Але втілити цей проект в життя виявилось надто дорогим задоволенням. Тож Катя разом із мамою "перемалювали" усе по-новому. Каже, що кожна деталь в домі – продумана та омріяна.



«Тут немає нічого випадкового. Я давно мріяла про рожевий диван і перше, що я купила – саме такий диван. Крок за кроком обживалась, наповнювала своїми речами. Люблю різні запахи, маю багато ароматичних свічок та аромодифузорів. З блошиного ринку у Парижі привезла постери художника, який малював афіші для Мулен Ружа… Всі, хто приходить в гості, каже, що квартира дуже схожа на мене. Максимально проста, але з нюансами», – усміхається Катерина.





Розмовляла Людмила ЯВОРСЬКА



Фото: Ірина КАБАНОВА

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І хоч почувалася у цій індустрії, як «риба в воді», про те, щоб самій пов’язати життя із чужими зачісками – не задумувалась.Закінчила школу і пішла здобувати вищу освіту за спеціальністю "Менеджмент організацій". Але доля вирішила інакше…«Я шукала себе. І так сталося, що попала в помічниці до фотографки Ірини Мельник. Займалась організацією фотосесій для модельного клубу Марини Занюк і журналу Free Time. З часом взяла на себе стилізацію зйомок. І одного дня Іра каже: «Дивись, як в тебе зачіски виходить робити, мені здається, це – твоє», – пригадує Катя.Фотографка домовилася із своїм товаришем – успішним стилістом Максом Галдіним, який на той час уже працював в Варшаві, щоб дав Каті кілька уроків.«Пам’ятаю наш перший урок. Прийшла з блокнотом і ручкою, а він мені: «Ні-ні, викидай. Будемо стригти!» – сміється, згадуючи.Пізніше мала й інших вчителів: Володимира Кордунова, Тетяну Стадницьку. Про себе каже – самоучка, і переконана: для того, щоб стати хорошим перукарем, не обов’язково закінчувати академію.«Можна будь-кого навчити стригти технічно правильно. Але чи буде це модно, стильно і гарно?.. Не факт. Мені здається, що головне в цій сфері – смак. Є багато порад, який тип обличчя пасує до тієї чи іншої зачіски. Але я переконана, що в першу чергу в перукаря має бути відчуття… Знаєте, як кажуть – майстер від Бога. Оце якраз саме про таке відчуття», – каже дівчина.Катерина Ляшенко називає себе прибічницею класики у зачісках. Мовляв, якщо гнатися за модою, це може погано закінчитись і для волосся, і для зовнішнього вигляду.«Не вважаю, що треба гнатися за модою. Уявіть, що б було, якби кожного разу, коли в моді платиновий блонд – висвітлювати волосся, а через пів року, як раптом зміниться мода – фарбувати у вогняно рудий? Сьогодні зістригати, а через кілька місяців – нарощувати… Сліпо слідувати моді – це зіпсувати все, що дала природа, і дуже великий шанс, що зрештою можна отримати дуже безглуздий вигляд», – переконана стилістка.Її позиція: треба не гнатися за модними тенденціями, а мати свій власний стиль.«Кілька років тому було модним сиве волосся, і всім терміново треба було сиве волосся. Приходить дівчинка підліткового віку, яка ще навіть в одязі свого стилю немає, шкіра – далеко не ідеальна. Пояснюю: для такого кольору волосся треба шкіру без недоліків, інакше кожен прищик буде вдвічі помітнішим… А вона вимагає: хочу сиве волосся, хоч вбийся!» – розповідає Катя.Ділиться, що їй найзручніше працювати із тими, хто не дає порад, а довіряється. Таких у неї – 90%. Постійні клієнти сідають у крісло до Катерини зі словами: «зроби щось».«Найбільша біда майстрів зараз – пінтерест та інстаграм. Блогери демонструють ідеальні зачіски і клієнти приходять з їхніми фоточками: зробіть отак! І при цьому не розуміють, що за кожною світлиною стоїть робота кількох майстрів, професійна зйомка, сто фільтрів… Коли починаєш розкладати по пунктах, що треба зробити, аби вийшло так само: повністю освітлити волосся, тоді затемнити корені, відтонувати усе решту... Зупиняють на пів слові: ні-ні, ви лишіть корінь мій, але далі щоб було от так, як на фото… Але так не буде! З такими людьми важко працювати. Повинна бути довіра до майстра. Тоді все виходить на найвищому рівні», – ділиться майстриня.Серед жінок існує безліч прикмет і переконань, які стосуються зовнішнього вигляду. Мабуть, найпопулярніші стосуються блондинок. В інтернеті «гуляє» величезних список успішних жінок, які нібито стали популярними саме тоді, коли висвітлили волосся. Найвідоміша із них – Мерилін Монро, яка від природи була шатенкою.Катерина погоджується, що у цій теорії «щось є».«Блонд завжди пом’якшує людину, згладжує риси обличчя, а від того і характер здається м’якшим. Брюнетки виглядають більш строго. Їхнє лице – як чистий листок, і на ньому все чітко видно: синяки, морщини, емоції… Від цього і сприйняття: блондинкам хочуть допомогти, сприймають легко, а брюнетка – завжди сприймається як трохи стерва, сильна жінка, яка з усім сама справиться», – каже стилістка.«Є ще один стереотип стосовно кольору волосся: чорний колір старить. І це факт. Але є типи жінок, яким не пасує ні блонд, ні русий, і доводиться вибирати темні відтінки. До речі, я знаю тільки одну людину, якій пасує саме чорний, це – моя мама», – каже Катя.На її думку, жінки часто «перемудровують» зі ставленням до волосся і ускладнюють собі життя. Прямоволосі крутять кучері, кучеряві – рівняють волосся. Але – радить Катерина – треба прийняти себе такою, як ти є, і не «воювати» із тим, що дала природа.«Приходять дівчата і вважають, що в них – рідке волосся. Просять: давайте щось втирати, давайте робити хімію чи прикореневу хімію… Я не говорю про те, коли дійсно є проблеми і випадає волосся, тоді треба лікуватися. Але якщо це дано природою, то я прихильниця того, щоб прийняти себе такими, як ми є. Якщо «копна» волосся – не треба її випрямляти, ми просто прострижемо і гарно вкладемо. Маєш рідке волосся – це теж норм, можна зробити гарну зачіску. До речі, з рідкого волосся набагато простіше зробити гарну зачіску, ніж з довгого і густого», – каже Катерина.Після двох років роботи Катерина Ляшенко разом із візажисткою Іриною Дищаковською відкрили в центрі Луцька салон «Dream Team». Дівчина каже, що знову допоміг випадок.«Ми обидві шукали, де можна орендувати місце для роботи. Вирішили, що можемо вдвох зняти якусь кімнатку і працювати в парі. Але в приміщеннях, які знаходили, власники не давали «влізти» в сантехніку, а для мене мийка – це ж необхідність. Тому пошуки були непростими. Зрештою знайшли приміщення на Лесі Українки, де дозволили зробити мийку. Але саме приміщення для нас двох було просто гігантським... Оскільки альтернативи не було, то вирішили: відкриваємо салон краси!» – пригадує Катерина.Зараз у «Dream Team» починається новий етап у роботі: салон переїжджає. Команда перукарів, нейл-майстрів та візажистів буде працювати у новому приміщенні в житловому комплексі «Супернова», який в районі вулиці Львівської зводить Будівельна компанія "Інвестор".Катерина каже, що особисто в неї не було жодних сумнівів стосовно такого рішення, бо у «Суперновій» бачить кращу перспективу нових клієнтів, а також – сама тут живе і переконалася, яким комфортним є це місце.«Центр – це відносна зручність. Ми ж говоримо про Луцьк, де від одного краю міста до іншого можна добратися за 40 хвилин на громадському транспорті. А в центрі вулиці «засіяні» салонами. Від Київського майдану і до Лесі Українки, думаю, салонів 15 буде. Не хочу давати оцінку, які це салони – на кожен товар є свій покупець, але вибрати точно є з чого. «Супернова» в цьому плані набагато перспективніше місце. Тільки в цьому житловому комплексі буде вісім нових будинків, і мешканцям треба буде десь стригтися, фарбуватися, робити манікюр… Крім того, в мікрорайоні є два корпуси «політеху» і училище, тож студенткам буде дуже зручно», – розповідає стилістка.На запитання, чому оселилася саме тут, називає не одну причину. Парк, який поблизу. Можливість швидко доїхати до центру. Розташування будинків, які – далеко одне від одного і не доводиться з вікна заглядати в квартиру до сусіда. Безпека і тиша. Відчуття дому…«Усе життя жила в будинках і усе життя мріяла про квартиру. Для мене це – максимальний затишок. Ця квартира стала моєю віддушиною. Раніше в мене був зовсім інший стиль життя, я весь день проводила поза домом. Вранці виїжджала і поверталась тільки, щоб переночувати. Я їла, зустрічалася з друзями, відпочивала – все робила поза домом. А коли я переїхала сюди, все змінилося. Мене тягне додому. Я нереально тішуся, що маю свій куточок. Бігаю в справах і ловлю себе на думці, що – хочу додому», – каже Катя.Спершу дизайн житла Катерині розробила подруга - професійна дизайнерка. Але втілити цей проект в життя виявилось надто дорогим задоволенням. Тож Катя разом із мамою "перемалювали" усе по-новому. Каже, що кожна деталь в домі – продумана та омріяна.«Тут немає нічого випадкового. Я давно мріяла про рожевий диван і перше, що я купила – саме такий диван. Крок за кроком обживалась, наповнювала своїми речами. Люблю різні запахи, маю багато ароматичних свічок та аромодифузорів. З блошиного ринку у Парижі привезла постери художника, який малював афіші для Мулен Ружа… Всі, хто приходить в гості, каже, що квартира дуже схожа на мене. Максимально проста, але з нюансами», – усміхається Катерина.

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