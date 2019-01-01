Зимова гума: правда та міфи*





Навіть при купівлі вживаного авто варто ретельно перевірити у спеціаліста зимову гуму, якщо попередній власник додатково пропонує її. Експертна оцінка чітко визначить можливість її подальшого використання. Але необхідно перевірити не тільки гуму, а й саму автівку. Для цього варто скористатись сервісом



Не варто довіряти своєму багатому водійському досвіду та вирішувати, що він стане у нагоді взимку на літній гумі. Так, це важливий фактор, але ніякий досвід не допоможе проїхатись на звичайній гумі в ожеледицю, не втративши повний контроль над керуванням.



Власники повнопривідних



Існує твердження, що взимку краще їздити на більш широкій шині, ніж влітку, тому багато водіїв купують ще й диски до неї. По-перше, не завжди диски інших розмірів корисні для трансмісії. По-друге, безліч незалежних тестувань довели, що широкі шини не відрізняються власними характеристиками взимку від звичайних.



Однією з найбільших помилок вважають твердження, що можна поставити лише один комплект зимової гуми та використовувати спільно з літньою. Експерти радять викинути такі думки з голови, бо в такому випадку значно підвищується ризик заносу авто. Якщо зимова гума буде встановлена на задню вісь, то автівку буде заносити при кожному повороті, якщо на передню – то заносити буде практично завжди.



Не рекомендують використовувати зимові шини влітку. По-перше, це економічно не обґрунтовано, а по-друге, знижуються ходові характеристики гуми та вона буде швидко стиратись. Зимова шина має спеціальний склад гуми, яка може витримувати мінімальні температури, та влітку ця якість залишається, що зменшує зчеплення з дорогою.



Використання шипів дуже доречне тоді, коли ви весь час використовуєте взимку машину практично на засніжених дорогах. В такому випадку при появі ожеледиці авто не втратить зчеплення з поверхнею та зменшить рівень керування. Якщо використовувати шипи у місті, то варто очікувати, що від контакту з асфальтом вони можуть «вилітати», але все залежить від якості самої гуми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Серед власників авто досить часто виникають суперечки щодо використання зимової гуми. Деяка частина водіїв стверджує, що вона не дуже й потрібна, інша впевнена, що вона дозволяє забезпечити додатковий рівень безпеки взимку. На відміну від власників, думка експертів єдина – зимова гума вкрай необхідна, але треба знати тонкощі її використання.Навіть при купівлі вживаного авто варто ретельно перевірити у спеціаліста зимову гуму, якщо попередній власник додатково пропонує її. Експертна оцінка чітко визначить можливість її подальшого використання. Але необхідно перевірити не тільки гуму, а й саму автівку. Для цього варто скористатись сервісом www.carvertical.com/ua , де в повному обсязі можна отримати інформацію щодо реального стану машини, її пробігу та участі в ДТП.Не варто довіряти своєму багатому водійському досвіду та вирішувати, що він стане у нагоді взимку на літній гумі. Так, це важливий фактор, але ніякий досвід не допоможе проїхатись на звичайній гумі в ожеледицю, не втративши повний контроль над керуванням.Власники повнопривідних авто ставлять свої машини у приклад, що для таких моделей зимова гума не потрібна. Так машина на повному приводі буде значно краще почуватись на літній гумі, ніж інша, але вони все одно втрачають ходові якості. Для повнопривідних авто потрібна, як мінімум, всесезонна гума.Існує твердження, що взимку краще їздити на більш широкій шині, ніж влітку, тому багато водіїв купують ще й диски до неї. По-перше, не завжди диски інших розмірів корисні для трансмісії. По-друге, безліч незалежних тестувань довели, що широкі шини не відрізняються власними характеристиками взимку від звичайних.Однією з найбільших помилок вважають твердження, що можна поставити лише один комплект зимової гуми та використовувати спільно з літньою. Експерти радять викинути такі думки з голови, бо в такому випадку значно підвищується ризик заносу авто. Якщо зимова гума буде встановлена на задню вісь, то автівку буде заносити при кожному повороті, якщо на передню – то заносити буде практично завжди.Не рекомендують використовувати зимові шини влітку. По-перше, це економічно не обґрунтовано, а по-друге, знижуються ходові характеристики гуми та вона буде швидко стиратись. Зимова шина має спеціальний склад гуми, яка може витримувати мінімальні температури, та влітку ця якість залишається, що зменшує зчеплення з дорогою.Використання шипів дуже доречне тоді, коли ви весь час використовуєте взимку машину практично на засніжених дорогах. В такому випадку при появі ожеледиці авто не втратить зчеплення з поверхнею та зменшить рівень керування. Якщо використовувати шипи у місті, то варто очікувати, що від контакту з асфальтом вони можуть «вилітати», але все залежить від якості самої гуми.

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