вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку викрили продавців сурогату. ФОТО

У Луцьку викрили продавців сурогату. ФОТО
У Луцьку на вулицях Станіславського та Теремнівській виявили продаж сурогату з рук.

Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти Луцькради.

Продаж сурогатного алкоголю виявили та зафіксували інспектори відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту.

На продавців склали протоколи про адміністративні правопорушення за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП. Матеріали будуть направлені до суду для розгляду та обрання міри покарання.

Штраф за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП – 3400-10200 гривень.

У Луцьку викрили продавців сурогату. ФОТО
У Луцьку викрили продавців сурогату. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: муніципали, Луцьк, благоустрій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку діє майданчик, де можна вигідно купити авто з США*
Сьогодні, 09:54
Мріє стати лікарем: волонтери готують подарунки сину загиблого волинського Героя
Сьогодні, 09:47
У Луцьку викрили продавців сурогату. ФОТО
Сьогодні, 09:35
16 вересня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку на 16 вересня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
У Луцьку автохам припаркував причіп на газоні. ФОТО У Луцьку автохам припаркував причіп на газоні. ФОТО
11 вересень, 16:43
Луцький магазин викрили на продажі алкоголю у нічний час Луцький магазин викрили на продажі алкоголю у нічний час
11 вересень, 09:18
У Луцьку мешканці багатоповерхівок закидали двори будівельним сміттям. ФОТО У Луцьку мешканці багатоповерхівок закидали двори будівельним сміттям. ФОТО
06 вересень, 18:15
У Луцьку втихомирили п'яного хулігана, який чіплявся до дівчат. ФОТО У Луцьку втихомирили п'яного хулігана, який чіплявся до дівчат. ФОТО
25 серпень, 18:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер викладач луцького коледжу. ФОТО
Сьогодні, 10:24
 0
У Ківерцівському районі в аварії загинув 28-річний водій
Сьогодні, 10:23
 0
У Луцьку сталась пожежа на території новобудови
Сьогодні, 10:19
 0
Розповіли про немовля, яке волинянка покинула у лікарні. ВІДЕО
Сьогодні, 10:17
 0
«Укрзалізниця» показала перші оновлені плацкартні вагони. ФОТО
Сьогодні, 10:03
 0
Медіа
відео
1/8
﻿