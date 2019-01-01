У Луцьку викрили продавців сурогату. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти Луцькради.



Продаж сурогатного алкоголю виявили та зафіксували інспектори відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту.



На продавців склали протоколи про адміністративні правопорушення за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП. Матеріали будуть направлені до суду для розгляду та обрання міри покарання.



Штраф за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП – 3400-10200 гривень.





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