Мріє стати лікарем: волонтери готують подарунки сину загиблого волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.16 вересня 10-ий день народження святкує. Його тато загинув 29-го серпня 2014 р. під час виходу з Іловайського котла так званим «зеленим коридором» на дорозі в селі Новокатеринівка. Був опізнаний бойовими товаришами і родичами.Хлопчик дуже любить читати, займатися спортом і грати в цікаві ігри. Нікіта – учень 5-го класу, навчається досить непогано. Улюблені предмети в школі - фізкультура, трудове навчання та інформатика.Хлопчик мріє у майбутньому стати лікарем, а також багато подорожувати.Нікітка - активна дитина. У вільний час любить кататись на велосипеді та ходити купатись до річки. Захоплюється малюванням та грою в футбол, є прихильником Кріштіану Роналду, цікавиться карате.Нажаль, Нікіті вже не перший рік дошкуляє бронхіальна астма.Школяр любить тварин, зокрема собак, котів, папуг та рибок. Має собачку чихуахуа Асю, яку йому подарувала мама на день народження і рибку півник. А ще є лабрадор Уля - собака старшого на 4 роки брата Максима. Він, доречі, допомагає молодшому братику у всьому, захищає, не дає його ображати, є порадником та наставником.Головним авторитетом для хлопчика є матуся – Юлія Юріївна, бере з неї приклад. Нікіта говорить, що мама його дуже любить, завжди вислухає та підтримає, а син в свою чергу допомагає мамі прибирати, готувати їсти і ходить в магазин.Нікіта говорить: «Це моя країна в якій я народився живу і за нашу Україну загинув мій тато. Перш за все, я б хотів щоб закінчилася війна, для цього я приклав би всі свої зусилля. Далі хотів би щоб була безкоштовна медицина, щоб підняли зарплати і пенсії».Кожен може долучитися до привітання Нікіти із днем народження. Давайте зробимо справжнє свято для нашого іменинника.Інформація про батька хлопчика є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/31/yarmoluk.htmАдреса для листування та привітання – є (нададуть у приват). Хлопчик буде дуже радий листуванню.Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти нашому координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна). Але в переказі ви можете і конкретно зазначити, на яку саме дитину адресуєте допомогу.ЯРМОЛЮК НІКІТА - 10 років (16.09.2009). м. Ковель. Зріст: 150; Розмір взуття: 39.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.