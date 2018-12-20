«Укрзалізниця» показала перші оновлені плацкартні вагони. ФОТО

Євген Кравцов та член правління компанії Марчін Целеєвський огянули перший капітально відремонтований плацкартний вагон.



Про це пише пресслужба



«Сьогодні ми демонструємо, як повинні виглядати всі плацкартні вагони. А головне — яким має бути рівень комфорту. У цьому році розпочали роботу — модернізували 3 плацкартні вагони. Наразі Укрзалізниця працює над своїм бюджетом на 2020 рік. В компанії є близько 200 плацкартних вагонів, які можуть бути відновлені таким ремонтом. Під час формування бюджету компанія разом з Урядом розглянуть можливості та джерела фінансування для відновлення цих вагонів», — зазначив Євген Кравцов.



Вартість капітально-відновлювального ремонту одного плацкартного вагона — близько 10,5 млн грн (без ПДВ). Це вдвічі дешевше нового вагона й дозволяє продовжити експлуатацію рухомого складу на половину його життєвого циклу, а саме на 14 років.



Усі роботи з модернізації зазначеного вагона Укрзалізниця виконала у власному депо «Каховка». Майже всі комплектуючі — вітчизняних виробників. Таким чином компанія реалізує програму імпортозаміщення. Цього та минулого року Укрзалізниця провела капітально-відновлювальний ремонт 134 вагонів.



За словам керівника компанії, із модернізованих вагонів Укрзалізниця формує нові поїзди та включає їх у вже існуючі. «Цього року ми вже запустили новий поїзд до Маріуполя, який повністю складається з модернізованих вагонів. У жовтні плануємо ще один такий поїзд за цим напрямком», — розповів Євген Кравцов.



Після ремонту вагон повністю змінюється й виглядає як новий. Зокрема, змінюється інтер’єр салону вагона, встановлюються нові сучасні вікна, полички, обладнання. У купе для зручності пасажира — додаткові місцеві світлодіодні світильники на кожне місце, а верхні полички обладнані захисним бортиком. Також встановлюються екологічно чисті туалетні комплекси закритого типу, системи відеоспостереження, дахова система кондиціювання повітря. У службовому купе провідника є пульт керування системами вагона, енергосистема вагона обладнана перетворювачем напруги.



Довідково:



Укрзалізниця експлуатує 1200 плацкартних вагонів. Ці вагони найбільш зношені. Загалом експлуатується 2864 вагони, їх середній вік становить 32 роки при нормативному 28 років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова правління Укрзалізниціта член правління компаніїогянули перший капітально відремонтований плацкартний вагон.Про це пише пресслужба УЗ «Сьогодні ми демонструємо, як повинні виглядати всі плацкартні вагони. А головне — яким має бути рівень комфорту. У цьому році розпочали роботу — модернізували 3 плацкартні вагони. Наразі Укрзалізниця працює над своїм бюджетом на 2020 рік. В компанії є близько 200 плацкартних вагонів, які можуть бути відновлені таким ремонтом. Під час формування бюджету компанія разом з Урядом розглянуть можливості та джерела фінансування для відновлення цих вагонів», — зазначив Євген Кравцов.Вартість капітально-відновлювального ремонту одного плацкартного вагона — близько 10,5 млн грн (без ПДВ). Це вдвічі дешевше нового вагона й дозволяє продовжити експлуатацію рухомого складу на половину його життєвого циклу, а саме на 14 років.Усі роботи з модернізації зазначеного вагона Укрзалізниця виконала у власному депо «Каховка». Майже всі комплектуючі — вітчизняних виробників. Таким чином компанія реалізує програму імпортозаміщення. Цього та минулого року Укрзалізниця провела капітально-відновлювальний ремонт 134 вагонів.За словам керівника компанії, із модернізованих вагонів Укрзалізниця формує нові поїзди та включає їх у вже існуючі. «Цього року ми вже запустили новий поїзд до Маріуполя, який повністю складається з модернізованих вагонів. У жовтні плануємо ще один такий поїзд за цим напрямком», — розповів Євген Кравцов.Після ремонту вагон повністю змінюється й виглядає як новий. Зокрема, змінюється інтер’єр салону вагона, встановлюються нові сучасні вікна, полички, обладнання. У купе для зручності пасажира — додаткові місцеві світлодіодні світильники на кожне місце, а верхні полички обладнані захисним бортиком. Також встановлюються екологічно чисті туалетні комплекси закритого типу, системи відеоспостереження, дахова система кондиціювання повітря. У службовому купе провідника є пульт керування системами вагона, енергосистема вагона обладнана перетворювачем напруги.

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