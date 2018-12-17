Розповіли про немовля, яке волинянка покинула у лікарні. ВІДЕО





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"Вона потрапила до нас за заявою матері. На сьогодні дитина почуває себе добре, задовільно. Дитина їсть, набирає вагу. Вона просто дуже маленька. Ми сподіваємось, що мама вирішить свої питання і дитина повернеться в сім'ю", - розповіла в.о керівника будинку дитини Тетяна Віговська.



Кажуть, що мати новонароджену жодного разу не провідала.



Дівчинка народилась 16 серпня. Лікар-неонатолог Галина Яремчук каже, що її матір не була на обліку у жіночій консультації, а коли народжувала була напідпитку. Немовля з'явилося на світ передчасно.



Начальниця служби у справах дітей Горохівської райдержадмністрації Інна Шеремета розповіла, що жінка перебуває на обліку у зв'язку зі складними життєвими обставинами. Рік тому старша дочка жінки сама попросили органі опіки позбавити матір батьківськах прав.



"Там немає засобів для особистої гігієни дитини. Немає ні ванночки, ні ліжечка, ні одягу, нічого немає...Тобто умови проживання в житлі – відсутні", - каже Інна Шеремета.



Односельчани розповідають, що жінка вживає часто алкоголь і проживає зі співмешканцем.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новонароджена дівчинка, яку покинула 42-річна жителька села Брани Горохівського району у лікарні , зараз перебуває у будинку дитини в Луцьку.Про це пише Суспільне Волині. "Вона потрапила до нас за заявою матері. На сьогодні дитина почуває себе добре, задовільно. Дитина їсть, набирає вагу. Вона просто дуже маленька. Ми сподіваємось, що мама вирішить свої питання і дитина повернеться в сім'ю", - розповіла в.о керівника будинку дитиниКажуть, що мати новонароджену жодного разу не провідала.Дівчинка народилась 16 серпня. Лікар-неонатологкаже, що її матір не була на обліку у жіночій консультації, а коли народжувала була напідпитку. Немовля з'явилося на світ передчасно.Начальниця служби у справах дітей Горохівської райдержадмністраціїрозповіла, що жінка перебуває на обліку у зв'язку зі складними життєвими обставинами. Рік тому старша дочка жінки сама попросили органі опіки позбавити матір батьківськах прав."Там немає засобів для особистої гігієни дитини. Немає ні ванночки, ні ліжечка, ні одягу, нічого немає...Тобто умови проживання в житлі – відсутні", - каже Інна Шеремета.Односельчани розповідають, що жінка вживає часто алкоголь і проживає зі співмешканцем.Деталі – у сюжеті:

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