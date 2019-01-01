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У Луцьку сталась пожежа на території новобудови

У Луцьку сталась пожежа на території новобудови
У Луцьку на вулиці Шевченка сталась пожежа на території новобудови.

Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.

Загоряння сталося близько 9 ранку 16 вересня.

«Було високе полум’я, але вогонь дуже швидко загасили», – кажуть очевидці.

Станом на 9:55 пожежники загасили вогонь.

У Луцьку сталась пожежа на території новобудови

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Теги: пожежа, Луцьк
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