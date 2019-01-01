У Луцьку сталась пожежа на території новобудови





Про це



Загоряння сталося близько 9 ранку 16 вересня.



«Було високе полум’я, але вогонь дуже швидко загасили», – кажуть очевидці.



Станом на 9:55 пожежники загасили вогонь.





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