У Ківерцівському районі в аварії загинув 28-річний водій
Сьогодні, 10:23
Учора, 15 вересня, в селі Борохів Ківерцівського району автомобіль Mitsubishi Galant врізався у бетонну електроопору. Водій загинув на місці ДТП.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 22 години. За кермом автомобіля перебував 28-річний житель райцентру Ківерці. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення транспортного засобу із електроопорою.
За фактом ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Фото ілюстративне.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 22 години. За кермом автомобіля перебував 28-річний житель райцентру Ківерці. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення транспортного засобу із електроопорою.
За фактом ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Фото ілюстративне.
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