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Помер викладач луцького коледжу. ФОТО

Помер викладач луцького коледжу. ФОТО
Відійшов у вічність керівник фізичного виховання Коледжу технологій, бізнесу та права СНУ імені Лесі Українки Андрій Миколайович Ліщук.

Про це повідомили на сторінці коледжу у Facebook.

Зауважимо, що чоловік помер 15 вересня.

«Андрій Миколайович був чудовою людиною, люблячим чоловіком та батьком, надійним колегою та другом. Його висока професійна майстерність, життєва мудрість і доброта назавжди залишаться у пам'яті викладачів та студентів коледжу», – зазначили у дописі.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та знайомим покійного.

Помер викладач луцького коледжу. ФОТО

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Теги: смерть, Луцьк
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