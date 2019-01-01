Помер викладач луцького коледжу. ФОТО
Сьогодні, 10:24
Відійшов у вічність керівник фізичного виховання Коледжу технологій, бізнесу та права СНУ імені Лесі Українки Андрій Миколайович Ліщук.
Про це повідомили на сторінці коледжу у Facebook.
Зауважимо, що чоловік помер 15 вересня.
«Андрій Миколайович був чудовою людиною, люблячим чоловіком та батьком, надійним колегою та другом. Його висока професійна майстерність, життєва мудрість і доброта назавжди залишаться у пам'яті викладачів та студентів коледжу», – зазначили у дописі.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та знайомим покійного.
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Про це повідомили на сторінці коледжу у Facebook.
Зауважимо, що чоловік помер 15 вересня.
«Андрій Миколайович був чудовою людиною, люблячим чоловіком та батьком, надійним колегою та другом. Його висока професійна майстерність, життєва мудрість і доброта назавжди залишаться у пам'яті викладачів та студентів коледжу», – зазначили у дописі.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та знайомим покійного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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