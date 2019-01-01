Помер викладач луцького коледжу. ФОТО





Про це повідомили на сторінці коледжу у Facebook.



Зауважимо, що чоловік помер 15 вересня.



«Андрій Миколайович був чудовою людиною, люблячим чоловіком та батьком, надійним колегою та другом. Його висока професійна майстерність, життєва мудрість і доброта назавжди залишаться у пам'яті викладачів та студентів коледжу», – зазначили у дописі.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та знайомим покійного.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відійшов у вічність керівник фізичного виховання Коледжу технологій, бізнесу та права СНУ імені Лесі Українки Андрій Миколайович Ліщук.Про це повідомили на сторінці коледжу у Facebook.Зауважимо, що чоловік помер 15 вересня.«Андрій Миколайович був чудовою людиною, люблячим чоловіком та батьком, надійним колегою та другом. Його висока професійна майстерність, життєва мудрість і доброта назавжди залишаться у пам'яті викладачів та студентів коледжу», – зазначили у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію