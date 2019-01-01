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Ідеальний простір для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*

Ідеальний простір для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Найяскравіший житловий комплекс міста, що розташований на розі вулиць Конякіна та Гордіюк, - «Caramel Residence» - «росте» на очах. Проект «карамельних» багатоповерхівок у Луцьку невпинно втілює один із лідерів будівельної галузі на Волині - знана компанія «ЛДБК».

У будинок першої черги житлового комплексу, що на Конякіна, 3А, щасливі власники квартир заселилися ще влітку 2018 року. Відтоді «карамельна» багатоповерхівка наповнилася радістю і сімейним затишком.

У будинку комфорт-класу другої черги, що розташований за адресою Конякіна, 3Б, фахівці наполовину завершили роботи з оздоблення сходової клітки у першій секції, закінчили шпаклювання третьої секції і починають працювати над другою секцією. Також завершуються роботи з облаштування входу в під'їзд у третю секцію, де уже з'явився ліфт. Окрім того, працюють фахівці над проведенням газу всередині «карамельних» квартир.

Тривають роботи й будинку третьої черги ЖК «Caramel Residence», що розташований на вулиці Конякіна, 3В. Будівельники закінчують зводити 10-ий поверх першої секції, а також звели 10-ий поверх другої секції. Далі у «карамельній» багатоповерхівці перекриватимуть покрівлю.

Не вщухає й будівництво «карамельної» багатоповерхівки четвертої черги, що на Конякіна, 3Г. Тут уже звели 2 поверхи житла мрії і працюють над кладкою 3-го поверху у третій секції. Здачу об’єкта запланували на четвертий квартал 2021 року.

Наразі будівельники готують майданчик для зведення нової черги ЖК «Caramel Residence».

Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.
Ідеальний простір для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ідеальний простір для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ідеальний простір для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ідеальний простір для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ідеальний простір для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ідеальний простір для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ідеальний простір для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ідеальний простір для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ідеальний простір для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ідеальний простір для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ідеальний простір для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ідеальний простір для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ідеальний простір для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ідеальний простір для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ідеальний простір для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ідеальний простір для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ідеальний простір для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ідеальний простір для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ідеальний простір для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*

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Теги: новобудови, житло, Caramel Residence, ЛДБК
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