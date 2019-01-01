вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Веслувальники з Волині стали чемпіонами світу з драгонботу

Веслувальники з Волині стали чемпіонами світу з драгонботу
Команда ковельчан «Західний Вітер» здобула чотири золотих та дві срібних медалі на клубному чемпіонаті світу з драгонботу, який вперше провели в Україні.

Змагання з веслування на човнах «Дракон» відбувалися у Києві з 12 по 15 вересня. Чотири дні понад 1000 спортсменів з 15 країн розігрували 3500 медалей у різних вікових категоріях. Дистанції у 200, 500 та 2000 метрів команди долали на човнах «десятках» та «двадцятках» (відповідно по десять та двадцять веслярів у човні), - пише Ковельpost.

Україну представляли 15 клубів з усіх регіонів, зокрема й ковельська місцева команда «Західний Вітер».

Як повідомив керівник ГО «Драгонбот Ковель» Дмитро Назарук, у човні «десятці» ковельські веслувальники стали абсолютними чемпіонами, здобувши золоті нагороди на усіх трьох дистанціях - 2000, 500 та 200 метрів.

Ще одне золото веслувальникам з Ковеля принесли перегони у човні «двадцятці» на дистанції 2000 метрів. У такому ж складі команда «Західного Вітру» пройшла ще дві дистанції - 500 та 200 метрів, на яких фінішувала другою.

Таким чином, ковельська команда «Західний Вітер» на чемпіонаті світу з драгонботу стала володарем шести нагород.
Веслувальники з Волині стали чемпіонами світу з драгонботу
Веслувальники з Волині стали чемпіонами світу з драгонботу
Веслувальники з Волині стали чемпіонами світу з драгонботу
Веслувальники з Волині стали чемпіонами світу з драгонботу
Веслувальники з Волині стали чемпіонами світу з драгонботу


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спорт, Волинь, веслувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку заблукав маленький хлопчик, який шукав свою маму. ФОТО
Сьогодні, 11:35
На Київщині в аварії з вантажівкою загинули 4 людини
Сьогодні, 11:33
Веслувальники з Волині стали чемпіонами світу з драгонботу
Сьогодні, 11:13
Помер викладач луцького коледжу. ФОТО
Сьогодні, 10:24
У Ківерцівському районі в аварії загинув 28-річний водій
Сьогодні, 10:23
Схожі новини
Важка перемога: гравцю «Волині» вистачило 4 хвилини, щоб забити два голи Важка перемога: гравцю «Волині» вистачило 4 хвилини, щоб забити два голи
13 вересень, 21:17
Як у Луцьку вітали кращих спортсменів. ФОТО Як у Луцьку вітали кращих спортсменів. ФОТО
13 вересень, 17:29
Волиняни стали срібними призерами Кубку України Волиняни стали срібними призерами Кубку України
10 вересень, 02:13
Гравець «Волині» – у символічній збірній туру Гравець «Волині» – у символічній збірній туру
06 вересень, 07:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» у аварії травмувався мотоцикліст
Сьогодні, 12:34
 0
Зняли неймовірний проморолик про волинські ліси. ВІДЕО
Сьогодні, 12:21
 0
Волинянину, який на очах у дітей вбив свою дружину, дали 9 років тюрми
Сьогодні, 12:21
 0
«Важкий хрест»: на Волині родина доглядає 3-ох лежачих дітей з інвалідністю
Сьогодні, 12:04
 0
«День початку закінчення війни»: у Луцьку урочисто спустили прапор ВМС ЗС України. ФОТО
Сьогодні, 11:56
 0
Медіа
відео
1/8
﻿