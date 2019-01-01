Веслувальники з Волині стали чемпіонами світу з драгонботу





Змагання з веслування на човнах «Дракон» відбувалися у Києві з 12 по 15 вересня. Чотири дні понад 1000 спортсменів з 15 країн розігрували 3500 медалей у різних вікових категоріях. Дистанції у 200, 500 та 2000 метрів команди долали на човнах «десятках» та «двадцятках» (відповідно по десять та двадцять веслярів у човні), - пише



Україну представляли 15 клубів з усіх регіонів, зокрема й ковельська місцева команда «Західний Вітер».



Як повідомив керівник ГО «Драгонбот Ковель» Дмитро Назарук, у човні «десятці» ковельські веслувальники стали абсолютними чемпіонами, здобувши золоті нагороди на усіх трьох дистанціях - 2000, 500 та 200 метрів.



Ще одне золото веслувальникам з Ковеля принесли перегони у човні «двадцятці» на дистанції 2000 метрів. У такому ж складі команда «Західного Вітру» пройшла ще дві дистанції - 500 та 200 метрів, на яких фінішувала другою.



Таким чином, ковельська команда «Західний Вітер» на чемпіонаті світу з драгонботу стала володарем шести нагород.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Команда ковельчан «Західний Вітер» здобула чотири золотих та дві срібних медалі на клубному чемпіонаті світу з драгонботу, який вперше провели в Україні.Змагання з веслування на човнах «Дракон» відбувалися у Києві з 12 по 15 вересня. Чотири дні понад 1000 спортсменів з 15 країн розігрували 3500 медалей у різних вікових категоріях. Дистанції у 200, 500 та 2000 метрів команди долали на човнах «десятках» та «двадцятках» (відповідно по десять та двадцять веслярів у човні), - пише Ковельpost. Україну представляли 15 клубів з усіх регіонів, зокрема й ковельська місцева команда «Західний Вітер».Як повідомив керівник ГО «Драгонбот Ковель» Дмитро Назарук, у човні «десятці» ковельські веслувальники стали абсолютними чемпіонами, здобувши золоті нагороди на усіх трьох дистанціях - 2000, 500 та 200 метрів.Ще одне золото веслувальникам з Ковеля принесли перегони у човні «двадцятці» на дистанції 2000 метрів. У такому ж складі команда «Західного Вітру» пройшла ще дві дистанції - 500 та 200 метрів, на яких фінішувала другою.Таким чином, ковельська команда «Західний Вітер» на чемпіонаті світу з драгонботу стала володарем шести нагород.

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