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На Київщині в аварії з вантажівкою загинули 4 людини

На Київщині в аварії з вантажівкою загинули 4 людини
У Київській області в результаті зіткнення легкового автомобіля і вантажівки загинули четверо осіб.

Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій, - пише Обозреватель.

"15 вересня до ДСНС надійшла інформація, що біля смт Макарів у результаті зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинули 4 осіб", — йдеться в повідомленні.

Для деблокування тіл загиблих залучили 8 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС.

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Теги: аварія
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