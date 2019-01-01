На Київщині в аварії з вантажівкою загинули 4 людини
Сьогодні, 11:33
У Київській області в результаті зіткнення легкового автомобіля і вантажівки загинули четверо осіб.
Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій, - пише Обозреватель.
"15 вересня до ДСНС надійшла інформація, що біля смт Макарів у результаті зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинули 4 осіб", — йдеться в повідомленні.
Для деблокування тіл загиблих залучили 8 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС.
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Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій, - пише Обозреватель.
"15 вересня до ДСНС надійшла інформація, що біля смт Макарів у результаті зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинули 4 осіб", — йдеться в повідомленні.
Для деблокування тіл загиблих залучили 8 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС.
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