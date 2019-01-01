У Луцьку заблукав маленький хлопчик, який шукав свою маму. ФОТО
Сьогодні, 11:35
У Луцьку на вулиці Стрілецькій виявили дитину, яка шукала свою матір.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської обалсті.
Подія трапилась 15 вересня.
Екіпаж зупинився біля чоловіка, який кликав про допомогу: неподалік він виявив маленького хлопчика, у піжамі й босоніж. З дитиною почали спілкуватись, аби встановити, де його батьки і місце проживання.
Тим часом, завдяки перехожим, вдалось знайти і матір хлопця, яка повернулась додому і виявила відсутність сина й одразу кинулась на пошуки.
З’ясувалось, що близько 8 години ранку жінка вийшла на вулицю і замкнула квартиру, син на той час спав. Повернувшись буквально за 20 хвилин, побачила відімкнене помешкання, сина не було.
Хлопець розповів, що прокинувся, взяв запасні ключі, оскільки знав, де вони лежать, відімкнув квартиру і пішов на пошуки мами, однак заблукав.
Так, завдяки небайдужості мешканців та оперативності патрулів син опинився в обіймах щасливої матері.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської обалсті.
Подія трапилась 15 вересня.
Екіпаж зупинився біля чоловіка, який кликав про допомогу: неподалік він виявив маленького хлопчика, у піжамі й босоніж. З дитиною почали спілкуватись, аби встановити, де його батьки і місце проживання.
Тим часом, завдяки перехожим, вдалось знайти і матір хлопця, яка повернулась додому і виявила відсутність сина й одразу кинулась на пошуки.
З’ясувалось, що близько 8 години ранку жінка вийшла на вулицю і замкнула квартиру, син на той час спав. Повернувшись буквально за 20 хвилин, побачила відімкнене помешкання, сина не було.
Хлопець розповів, що прокинувся, взяв запасні ключі, оскільки знав, де вони лежать, відімкнув квартиру і пішов на пошуки мами, однак заблукав.
Так, завдяки небайдужості мешканців та оперативності патрулів син опинився в обіймах щасливої матері.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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