У волинському місті провели ремонт дитсадків. ФОТО





Про це повідомили у



Нещодавно депутати міської ради Олександр Моргун, Вікторія Котовська, Тетяна Панасюк, Ірина Гундир, Юрій Бенещук, Олександр Дулюк, міський голова В’ячеслав Поліщук та його заступник Віталій Поліщук проінспектували ДНЗ міста, аби ознайомитися із проведеними роботами на які виділяли кошти з міського бюджету.



Згідно з «Програмою підтримки та збереження об’єктів і майна комунальної власності територіальної громади міста Рожище на 2019 рік», міським садочкам з бюджету міськради передбачили 1 млн 875 тис грн. На 1 вересня 2019 освоїли – 1 млн. 102 тис. грн.



Зауважимо, ця програма була прийнята для підтримки комунального майна, а саме дошкільних закладів міста, оскільки субвенції, яку виділяє районний бюджет, ніяк не вистачає на незахищені статті. Тому міська рада прийняла рішення розробити програму, аби можна було виконати поточні чи капітальні ремонти в садочках міста.



Цьогоріч за виділені кошти в садочках провели поточні ремонти, частково поповнили та поновили матеріально-технічну базу.



Першим депутати відвідали ДНЗ №3 «Сонечко». Завгосп Василь Аршулік подякував депутатам за виділені з міської казни кошти на ремонт харчоблоку, який зробили торік. Каже, що ця частина садочку ремонту вже давно не знала. Згодом Василь Степанович показав гарні, світлі та яскраво оформлені групи, які вдалося відремонтувати цього року.



Зауважимо, що цьогоріч на дитсадок виділялися кошти на ремонт системи вентиляції, проведення ремонтних робіт у групових приміщеннях молодшої та старшої груп, ремонт туалетної кімнати середньої групи, проведення ремонтних робіт ігрових майданчиків, придбання меблів, придбання предметів і матеріалів для обслуговування будівлі, електрообладнання, водопостачання, газового господарства та інші господарські потреби.



У ЗДО № 1 «Малятко» директорка Олена Андрощук розповіла депутатам, що цього року в закладі планували реконструкцію вузла обліку газу в котельні, замінили два паливних газових котла, електричну плиту та витяжки, сантехнічні прилади. Та найбільше тішиться Олена Олексіївна ремонтом у музично-фізкультурному залі. Й справді після ремонту там стало яскравіше та комфортніше. Такі зали в дитсадах – це центри, де діти займаються культурним і фізичним розвитком.



Приємно та комфортно нині пройти до ДНЗ № 2 «Дзвіночок» облаштованими доріжками з бруківки, які вдалося зробити минулого року завдяки виділеним коштам з міського та обласного бюджетів. Щоправда, реконструкція пішохідних доріжок з облаштуванням центрального входу в ДНЗ продовжується. Також цього року для потреб закладу з міського бюджету виділяли кошти на придбання меблів та килимового покриття, ремонту туалетних кімнат, заміни стелі та освітлення у фізкультурному залі, проведення поточного ремонту освітлення території дошкільного закладу та інші господарські потреби.



У ДНЗ №4 «Струмочок» делегацію депутатів радо зустріла завідувачка закладу Наталія Хведчак й відразу повела показати підвальне приміщення, яке привели до порядку.



Також цього року в ДНЗ №4 провели ремонт системи вентиляції. Виділялися кошти на ремонти у групових приміщеннях молодшої та старшої груп, туалетній кімнаті середньої групи, ремонт ігрових майданчиків, встановлення вентиляційних решіток на евакуаційних виходах в усіх групах, придбання меблів та предметів і матеріалів для обслуговування будівлі, електрообладнання та інші господарські потреби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ДНЗ та ЗДО міста Рожище провели поточні ремонти за кошти, виділені з міського бюджету.Про це повідомили у пресслужбі Рожищенської міськради.Нещодавно депутати міської ради, міський головата його заступникпроінспектували ДНЗ міста, аби ознайомитися із проведеними роботами на які виділяли кошти з міського бюджету.Згідно з «Програмою підтримки та збереження об’єктів і майна комунальної власності територіальної громади міста Рожище на 2019 рік», міським садочкам з бюджету міськради передбачили 1 млн 875 тис грн. На 1 вересня 2019 освоїли – 1 млн. 102 тис. грн.Зауважимо, ця програма була прийнята для підтримки комунального майна, а саме дошкільних закладів міста, оскільки субвенції, яку виділяє районний бюджет, ніяк не вистачає на незахищені статті. Тому міська рада прийняла рішення розробити програму, аби можна було виконати поточні чи капітальні ремонти в садочках міста.Цьогоріч за виділені кошти в садочках провели поточні ремонти, частково поповнили та поновили матеріально-технічну базу.Першим депутати відвідали ДНЗ №3 «Сонечко». Завгоспподякував депутатам за виділені з міської казни кошти на ремонт харчоблоку, який зробили торік. Каже, що ця частина садочку ремонту вже давно не знала. Згодом Василь Степанович показав гарні, світлі та яскраво оформлені групи, які вдалося відремонтувати цього року.Зауважимо, що цьогоріч на дитсадок виділялися кошти на ремонт системи вентиляції, проведення ремонтних робіт у групових приміщеннях молодшої та старшої груп, ремонт туалетної кімнати середньої групи, проведення ремонтних робіт ігрових майданчиків, придбання меблів, придбання предметів і матеріалів для обслуговування будівлі, електрообладнання, водопостачання, газового господарства та інші господарські потреби.У ЗДО № 1 «Малятко» директоркарозповіла депутатам, що цього року в закладі планували реконструкцію вузла обліку газу в котельні, замінили два паливних газових котла, електричну плиту та витяжки, сантехнічні прилади. Та найбільше тішиться Олена Олексіївна ремонтом у музично-фізкультурному залі. Й справді після ремонту там стало яскравіше та комфортніше. Такі зали в дитсадах – це центри, де діти займаються культурним і фізичним розвитком.Приємно та комфортно нині пройти до ДНЗ № 2 «Дзвіночок» облаштованими доріжками з бруківки, які вдалося зробити минулого року завдяки виділеним коштам з міського та обласного бюджетів. Щоправда, реконструкція пішохідних доріжок з облаштуванням центрального входу в ДНЗ продовжується. Також цього року для потреб закладу з міського бюджету виділяли кошти на придбання меблів та килимового покриття, ремонту туалетних кімнат, заміни стелі та освітлення у фізкультурному залі, проведення поточного ремонту освітлення території дошкільного закладу та інші господарські потреби.У ДНЗ №4 «Струмочок» делегацію депутатів радо зустріла завідувачка закладуй відразу повела показати підвальне приміщення, яке привели до порядку.Також цього року в ДНЗ №4 провели ремонт системи вентиляції. Виділялися кошти на ремонти у групових приміщеннях молодшої та старшої груп, туалетній кімнаті середньої групи, ремонт ігрових майданчиків, встановлення вентиляційних решіток на евакуаційних виходах в усіх групах, придбання меблів та предметів і матеріалів для обслуговування будівлі, електрообладнання та інші господарські потреби.

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