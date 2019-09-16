«День початку закінчення війни»: у Луцьку урочисто спустили прапор ВМС ЗС України. ФОТО
Сьогодні, 11:56
У Луцьку відбувся загальнообласний флешмоб з нагоди урочистого спускання прапора ВМС ЗС України, присвяченому підтримці подій визволення з полону українських моряків.
16 вересня на Київському майдані зібралося близько сотні людей, які підтримали ініціативу Волині, що, між іншим, єдина з областей України згуртувалася на таку урочистість.
Згодом прапори передадуть до Одеського музею морського флоту України.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери «Бердянськ» та «Нікополь», а також буксир «Яни Капу» з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Окупаційні «суди» у Криму заарештували 24 українських військових, їх перевезли до російського СІЗО «Лефортово».
Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожувало до 6 років позбавлення волі.
25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків, однак та відмовилася виконувати наказ.
Тоді, 11 грудні 2018 року, у кожному районному центрі Волинської області підняли прапори військово-морських сил України на підтримку полонених моряків.
7 вересня 2019 року за сприяння президента України Володимира Зеленського 24 моряки та 11 політв’язнів повернули на батьківщину. Натомість, в межах обміну, до Російської Федерації передали 35 людей – громадян як Росії, так й України – підозрюваних або засуджених за терористичну діяльність та злочини проти української державності.
Попри похмуру погоду підтримати ініціативу вшанувати мужність моряків прийшло чимало людей. Традиційно звучали привітання від перших осіб Волині.
«Минув довгий період боротьби за наших моряків. Наш президент і професійна команда дипломатів зробили усе можливе, аби 7 вересня відбувся обмін між Україною і Росією у форматі 35 на 35. Сьогодні ми зібралися тут, аби показати, що ми пишаємося мужністю наших моряків, які продемонстрували усьому світу вірність присязі і патріотизм. Вони – справжні герої сьогодення», – сказав тимчасовий виконувач обов’язків голови Волинської обласної державної адміністрації Олександр Киричук. Окрему подяку посадовець висловив родинам полонених, які пройшли непростий шлях у боротьбі за своїх рідних.
Голова обласної ради Ірина Вахович зазначила, що це – один із днів, які увійдуть в історію незалежної України.
«Я сподіваюся, що це буде днем не лише визволення наших полонених, але і днем початку закінчення довготривалої і страшної війни. Ми сьогодні можемо чути багато суперечностей стосовно цього обміну, але я сподіваюся на мудрість українського народу, який повинен розуміти, що ця дата повинна бути стартом завершення конфлікту. Я не хочу, аби українці бачили будь який політичний окрас у цих подіях, а дякували президенту за ті кроки, які він робить», – сказала Ірина Вахович.
Почесну місію спустити прапор ВМС ЗС України мав учасник АТО, який проходив військову службу в морській піхоті, старший сержант Анатолій Горун. На прапор нанесли пам'ятний напис: «Волинь. Луцьк. 16.09.2019» та підпис військового.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «До перемоги ще дуже далеко»: перші слова Сенцова на рідній землі після звільнення з полону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
16 вересня на Київському майдані зібралося близько сотні людей, які підтримали ініціативу Волині, що, між іншим, єдина з областей України згуртувалася на таку урочистість.
Згодом прапори передадуть до Одеського музею морського флоту України.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери «Бердянськ» та «Нікополь», а також буксир «Яни Капу» з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Окупаційні «суди» у Криму заарештували 24 українських військових, їх перевезли до російського СІЗО «Лефортово».
Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожувало до 6 років позбавлення волі.
25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків, однак та відмовилася виконувати наказ.
Тоді, 11 грудні 2018 року, у кожному районному центрі Волинської області підняли прапори військово-морських сил України на підтримку полонених моряків.
7 вересня 2019 року за сприяння президента України Володимира Зеленського 24 моряки та 11 політв’язнів повернули на батьківщину. Натомість, в межах обміну, до Російської Федерації передали 35 людей – громадян як Росії, так й України – підозрюваних або засуджених за терористичну діяльність та злочини проти української державності.
Попри похмуру погоду підтримати ініціативу вшанувати мужність моряків прийшло чимало людей. Традиційно звучали привітання від перших осіб Волині.
«Минув довгий період боротьби за наших моряків. Наш президент і професійна команда дипломатів зробили усе можливе, аби 7 вересня відбувся обмін між Україною і Росією у форматі 35 на 35. Сьогодні ми зібралися тут, аби показати, що ми пишаємося мужністю наших моряків, які продемонстрували усьому світу вірність присязі і патріотизм. Вони – справжні герої сьогодення», – сказав тимчасовий виконувач обов’язків голови Волинської обласної державної адміністрації Олександр Киричук. Окрему подяку посадовець висловив родинам полонених, які пройшли непростий шлях у боротьбі за своїх рідних.
Голова обласної ради Ірина Вахович зазначила, що це – один із днів, які увійдуть в історію незалежної України.
«Я сподіваюся, що це буде днем не лише визволення наших полонених, але і днем початку закінчення довготривалої і страшної війни. Ми сьогодні можемо чути багато суперечностей стосовно цього обміну, але я сподіваюся на мудрість українського народу, який повинен розуміти, що ця дата повинна бути стартом завершення конфлікту. Я не хочу, аби українці бачили будь який політичний окрас у цих подіях, а дякували президенту за ті кроки, які він робить», – сказала Ірина Вахович.
Почесну місію спустити прапор ВМС ЗС України мав учасник АТО, який проходив військову службу в морській піхоті, старший сержант Анатолій Горун. На прапор нанесли пам'ятний напис: «Волинь. Луцьк. 16.09.2019» та підпис військового.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «До перемоги ще дуже далеко»: перші слова Сенцова на рідній землі після звільнення з полону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Зняли неймовірний проморолик про волинські ліси. ВІДЕО
Сьогодні, 12:21
«День початку закінчення війни»: у Луцьку урочисто спустили прапор ВМС ЗС України. ФОТО
Сьогодні, 11:56
Зимова гума: правда та міфи*
Сьогодні, 11:49
У Луцьку заблукав маленький хлопчик, який шукав свою маму. ФОТО
Сьогодні, 11:35
Медіа