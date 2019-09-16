«День початку закінчення війни»: у Луцьку урочисто спустили прапор ВМС ЗС України. ФОТО

У Луцьку відбувся загальнообласний флешмоб з нагоди урочистого спускання прапора ВМС ЗС України, присвяченому підтримці подій визволення з полону українських моряків.16 вересня на Київському майдані зібралося близько сотні людей, які підтримали ініціативу Волині, що, між іншим, єдина з областей України згуртувалася на таку урочистість.Згодом прапори передадуть до Одеського музею морського флоту України.Нагадаємо,«Бердянськ» та «Нікополь», а також буксир «Яни Капу» з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Окупаційні «суди» у Криму заарештували 24 українських військових, їх перевезли до російського СІЗО «Лефортово».Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожувало до 6 років позбавлення волі.25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків, однак та відмовилася виконувати наказ.Тоді, 11 грудні 2018 року,військово-морських сил України на підтримку полонених моряків.7 вересня 2019 року за сприяння президента України24 моряки та 11 політв’язнів повернули на батьківщину. Натомість, в межах обміну, до Російської Федерації передали 35 людей – громадян як Росії, так й України – підозрюваних або засуджених за терористичну діяльність та злочини проти української державності.Попри похмуру погоду підтримати ініціативу вшанувати мужність моряків прийшло чимало людей. Традиційно звучали привітання від перших осіб Волині.«Минув довгий період боротьби за наших моряків. Наш президент і професійна команда дипломатів зробили усе можливе, аби 7 вересня відбувся обмін між Україною і Росією у форматі 35 на 35. Сьогодні ми зібралися тут, аби показати, що ми пишаємося мужністю наших моряків, які продемонстрували усьому світу вірність присязі і патріотизм. Вони – справжні герої сьогодення», – сказав тимчасовий виконувач обов’язків голови Волинської обласної державної адміністрації. Окрему подяку посадовець висловив родинам полонених, які пройшли непростий шлях у боротьбі за своїх рідних.Голова обласної радизазначила, що це – один із днів, які увійдуть в історію незалежної України.«Я сподіваюся, що це буде днем не лише визволення наших полонених, але і днем початку закінчення довготривалої і страшної війни. Ми сьогодні можемо чути багато суперечностей стосовно цього обміну, але я сподіваюся на мудрість українського народу, який повинен розуміти, що ця дата повинна бути стартом завершення конфлікту. Я не хочу, аби українці бачили будь який політичний окрас у цих подіях, а дякували президенту за ті кроки, які він робить», – сказала Ірина Вахович.Почесну місію спустити прапор ВМС ЗС України мав учасник АТО, який проходив військову службу в морській піхоті, старший сержант. На прапор нанесли пам'ятний напис: «Волинь. Луцьк. 16.09.2019» та підпис військового.