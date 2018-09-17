Зняли неймовірний проморолик про волинські ліси. ВІДЕО
Сьогодні, 12:21
До професійного свята - Дня працівника лісового господарства - відзняли проморолик про "зелені легені" Волині".
Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.
У відео можна побачити неймовірні краєвиди волинських лісів з висоти пташиного польоту та тих, хто трудиться кожен день.
Зазначають, ліси Волині – це 34% від загальної площі області. Більше половини лісів області створені людиною та потребують постійного догляду.
"Лісівники Волині працюють, щоб ви жили не лише лайками та репостами у соцмережах. А могли сповна насолодитися красою природи!", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.
У відео можна побачити неймовірні краєвиди волинських лісів з висоти пташиного польоту та тих, хто трудиться кожен день.
Зазначають, ліси Волині – це 34% від загальної площі області. Більше половини лісів області створені людиною та потребують постійного догляду.
"Лісівники Волині працюють, щоб ви жили не лише лайками та репостами у соцмережах. А могли сповна насолодитися красою природи!", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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