Зняли неймовірний проморолик про волинські ліси. ВІДЕО





Про це повідомляє



У відео можна побачити неймовірні краєвиди волинських лісів з висоти пташиного польоту та тих, хто трудиться кожен день.



Зазначають, ліси Волині – це 34% від загальної площі області. Більше половини лісів області створені людиною та потребують постійного догляду.



"Лісівники Волині працюють, щоб ви жили не лише лайками та репостами у соцмережах. А могли сповна насолодитися красою природи!", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До професійного свята - Дня працівника лісового господарства - відзняли проморолик про "зелені легені" Волині".Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ. У відео можна побачити неймовірні краєвиди волинських лісів з висоти пташиного польоту та тих, хто трудиться кожен день.Зазначають, ліси Волині – це 34% від загальної площі області. Більше половини лісів області створені людиною та потребують постійного догляду."Лісівники Волині працюють, щоб ви жили не лише лайками та репостами у соцмережах. А могли сповна насолодитися красою природи!", - йдеться у повідомленні.

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