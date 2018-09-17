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Зняли неймовірний проморолик про волинські ліси. ВІДЕО

Зняли неймовірний проморолик про волинські ліси. ВІДЕО
До професійного свята - Дня працівника лісового господарства - відзняли проморолик про "зелені легені" Волині".

Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.

У відео можна побачити неймовірні краєвиди волинських лісів з висоти пташиного польоту та тих, хто трудиться кожен день.

Зазначають, ліси Волині – це 34% від загальної площі області. Більше половини лісів області створені людиною та потребують постійного догляду.

"Лісівники Волині працюють, щоб ви жили не лише лайками та репостами у соцмережах. А могли сповна насолодитися красою природи!", - йдеться у повідомленні.


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Теги: День працівника лісу, проморолик
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