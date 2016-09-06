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Волинянину, який на очах у дітей вбив свою дружину, дали 9 років тюрми

Волинянину, який на очах у дітей вбив свою дружину, дали 9 років тюрми
Ківерцівський районний суд розглянув кримінальне провадження відносно уродженця села Дмитрівка Рожищенського району, який у листопаді минулого року вбив свою дружину. Трагедія сталась у селі Квітневе.

Слухання справи відбулось 5 вересня, йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише Район.Рожище.

Так, увечері 4 листопада 2018 року п'яний 27-річний мешканець села Квітневе Рожищенського району завдав тяжких тілесних ушкоджень своїй дружині, що спричинило смерть потерпілої. Він під час сімейної сварки вдарив дружину кулаком у голову.

Чоловік раніше судимий за крадіжки. Незадовго до того він умовно-достроково звільнився з місць позбавлення волі.

Зі слів свідків у справі, сварка відбувалася на очах у дітей. Обоє батьків були п'яні. Після удару в голову жінка знепритомніла. Непритомну випадково виявила сусідка, вона викликала місцеву фельдшерку, а та – швидку допомогу. Жінка померла у лікарні.

«Визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, призначивши покарання у виді позбавлення волі на строк 8 років 6 місяців», – йдеться у вироку суду.

За законодавством, до цього терміну додається ще й невідбуде покарання підсудного. Так, остаточне покарання – позбавлення волі на 9 років.

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Теги: дружина, вбивство, суд, чоловік
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