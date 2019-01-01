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На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» у аварії травмувався мотоцикліст

На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» у аварії травмувався мотоцикліст
На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» неподалік селища Рокитне трапилась аварія.

Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 15 вересня, близько 18 години, - пише ГУНП у Рівненській області.

Поліцейські на місці події з’ясували, що водій автомобіля Subaru Forester, 54-річний житель селища Рокитне, здійснюючи маневр розвороту у невстановленому місці, допустив зіткнення із мотоциклом марки Honda під керуванням 21-річного односельчанина, який рухався у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП водія двоколісного транспортного засобу госпіталізували до місцевої лікарні із діагнозом відкритий перелом передпліччя, травма лівого стегна.

Водій автомобіля за результатами медичного освідування був тверезий. У мотоцикліста відібрані зразки крові для визначення стану сп’яніння. Транспортні засоби вилучені та поміщені на територію місцевого відділення поліції.

За фактом порушення правил дорожнього руху слідчі Рокитнівського відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.


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Теги: аварія, Київ-Ковель-Ягодин, мотоцикліст
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