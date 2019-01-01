На Волині подружжя відгуляло «золоте» весілля. ФОТО
Сьогодні, 12:53
Сімейна пара Роман Пилипович та Лідія Яківна з Камінь-Каширського району відсвяткували "золоте" весілля.
Про це повідомили на сторінці у Facebook Головне територіальне управління юстиції у Волинській області.
Подружжя має синів Володимира та Руслана, внучку Уляну та внуків Романа, Владислава та Мирослава.
"Дай Бог вам здоров'я та багато років щасливого життя! Нехай кожен день вашого життя буде світлим і радісним. Залишайтеся такими ж люблячими і надалі! Нехай Господь Бог щедро дарує вам здоров'я, світлу радість, сімейний затишок на многая і благая літа! Гірко!", - йдеться у дописі.
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Про це повідомили на сторінці у Facebook Головне територіальне управління юстиції у Волинській області.
Подружжя має синів Володимира та Руслана, внучку Уляну та внуків Романа, Владислава та Мирослава.
"Дай Бог вам здоров'я та багато років щасливого життя! Нехай кожен день вашого життя буде світлим і радісним. Залишайтеся такими ж люблячими і надалі! Нехай Господь Бог щедро дарує вам здоров'я, світлу радість, сімейний затишок на многая і благая літа! Гірко!", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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