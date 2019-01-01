Експерт назвав продукти, які будуть лідерами з подорожчання





Про це повідомив Олексій Дорошенко на сторінці у Facebook.



Зокрема, відбулось зростання вартості всіх видів хліба, окрім пшеничного хліба з борошна вищого ґатунку, всіх видів м’яса, мороженої риби, молока, сметани, яєць, гречки, рису, олії соняшникової та яблук.



Стали дешевше 14 продуктів, або 45% асортименту. Зменшилися ціна на всі овочі борщового набору, хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку, манку, пшоно, ячку, макаронні вироби, борошно, кисломолочні сири, сметану та цукор.



ТОП-5 продуктів, які найбільше подорожчали:

1. Курячі яйця – на 38,6%

2. Гречка – на 3,2%

3. Яблука – на 2,4%

4. Свинина – на 1,7%

5. Молоко – на 0,8%.



Також зросла вартість на 0,7% - на яловичину, курку в тушці й сало, на 0,6% - на вершкове масло, на 0,5% - на пшеничний хліб із борошна першого гатунку, житній хліб, батон і варену ковбасу, на 0,4% - на рис, куряче філе та морожену рибу, на 0,2% - на соняшникову олію.



П’ятірка продуктів, які найбільше подешевшали в серпні за даними статистики виглядає наступним чином:

1. Морква – на 38,8%

2. Буряк – на 29,9%

3. Цибуля – на 15,0%

4. Капуста – на 5,3%

5. Пшоно – на 2,4%.



Картопля та цукор зменшилися в ціні на 1,8%, пшеничний хліб з борошна вищого ґатунку – на 1,3%, борошно і манка – на 0,8%, сметана – на 0,5%, макарони та ячна крупа – на 0,4%, кисломолочний сир – на 0,1%.



Так, із січня по червень десяток курячих яєць подешевшав на 50%, із 24,8грн у січні до 12,5грн у червні. А за останні два місяці ціна почала стрімко рости вгору і у серпні середня ціна десятка яєць становила 19,9грн. Тобто з червня по серпень їх вартість зросла на 60%.



За моніторингом Асоціації постачальників торговельних мереж ТОП-5 продуктів, які найбільше подорожчали за серпень у відсотках:

1. Курячі яйця – на 8,2%

2. Яблука – на 4,1%

3. Цукор – на 1,5%

4. Куряча тушка – на 1,3%

5. Свинина – на 1,1%



ТОП-5 продуктів, які найбільше дешевшали в серпні:

1. Морква – на 31,3%

2. Цибуля – на 27,5%

3. Буряк – на 6,1%

4. Капуста – на 4,3%

5. Картопля – на 1,7%.



Експерти попереджають, що восени зросте інфляцію на рівні 3%. Таким в середньому буде й подорожчання продуктів із вересня по грудень. Проте лідерами зростання будуть овочі та хліб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За даними Державної служби статистики в серпні, у порівнянні з липнем, подорожчало 17 продуктів, або 55% соціального кошику.Про це повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж на сторінці у Facebook.Зокрема, відбулось зростання вартості всіх видів хліба, окрім пшеничного хліба з борошна вищого ґатунку, всіх видів м’яса, мороженої риби, молока, сметани, яєць, гречки, рису, олії соняшникової та яблук.Стали дешевше 14 продуктів, або 45% асортименту. Зменшилися ціна на всі овочі борщового набору, хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку, манку, пшоно, ячку, макаронні вироби, борошно, кисломолочні сири, сметану та цукор.ТОП-5 продуктів, які найбільше подорожчали:1. Курячі яйця – на 38,6%2. Гречка – на 3,2%3. Яблука – на 2,4%4. Свинина – на 1,7%5. Молоко – на 0,8%.Також зросла вартість на 0,7% - на яловичину, курку в тушці й сало, на 0,6% - на вершкове масло, на 0,5% - на пшеничний хліб із борошна першого гатунку, житній хліб, батон і варену ковбасу, на 0,4% - на рис, куряче філе та морожену рибу, на 0,2% - на соняшникову олію.П’ятірка продуктів, які найбільше подешевшали в серпні за даними статистики виглядає наступним чином:1. Морква – на 38,8%2. Буряк – на 29,9%3. Цибуля – на 15,0%4. Капуста – на 5,3%5. Пшоно – на 2,4%.Картопля та цукор зменшилися в ціні на 1,8%, пшеничний хліб з борошна вищого ґатунку – на 1,3%, борошно і манка – на 0,8%, сметана – на 0,5%, макарони та ячна крупа – на 0,4%, кисломолочний сир – на 0,1%.Так, із січня по червень десяток курячих яєць подешевшав на 50%, із 24,8грн у січні до 12,5грн у червні. А за останні два місяці ціна почала стрімко рости вгору і у серпні середня ціна десятка яєць становила 19,9грн. Тобто з червня по серпень їх вартість зросла на 60%.За моніторингом Асоціації постачальників торговельних мереж ТОП-5 продуктів, які найбільше подорожчали за серпень у відсотках:1. Курячі яйця – на 8,2%2. Яблука – на 4,1%3. Цукор – на 1,5%4. Куряча тушка – на 1,3%5. Свинина – на 1,1%ТОП-5 продуктів, які найбільше дешевшали в серпні:1. Морква – на 31,3%2. Цибуля – на 27,5%3. Буряк – на 6,1%4. Капуста – на 4,3%5. Картопля – на 1,7%.Експерти попереджають, що восени зросте інфляцію на рівні 3%. Таким в середньому буде й подорожчання продуктів із вересня по грудень. Проте лідерами зростання будуть овочі та хліб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію