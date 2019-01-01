Експерт назвав продукти, які будуть лідерами з подорожчання
Сьогодні, 13:28
За даними Державної служби статистики в серпні, у порівнянні з липнем, подорожчало 17 продуктів, або 55% соціального кошику.
Про це повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на сторінці у Facebook.
Зокрема, відбулось зростання вартості всіх видів хліба, окрім пшеничного хліба з борошна вищого ґатунку, всіх видів м’яса, мороженої риби, молока, сметани, яєць, гречки, рису, олії соняшникової та яблук.
Стали дешевше 14 продуктів, або 45% асортименту. Зменшилися ціна на всі овочі борщового набору, хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку, манку, пшоно, ячку, макаронні вироби, борошно, кисломолочні сири, сметану та цукор.
ТОП-5 продуктів, які найбільше подорожчали:
1. Курячі яйця – на 38,6%
2. Гречка – на 3,2%
3. Яблука – на 2,4%
4. Свинина – на 1,7%
5. Молоко – на 0,8%.
Також зросла вартість на 0,7% - на яловичину, курку в тушці й сало, на 0,6% - на вершкове масло, на 0,5% - на пшеничний хліб із борошна першого гатунку, житній хліб, батон і варену ковбасу, на 0,4% - на рис, куряче філе та морожену рибу, на 0,2% - на соняшникову олію.
П’ятірка продуктів, які найбільше подешевшали в серпні за даними статистики виглядає наступним чином:
1. Морква – на 38,8%
2. Буряк – на 29,9%
3. Цибуля – на 15,0%
4. Капуста – на 5,3%
5. Пшоно – на 2,4%.
Картопля та цукор зменшилися в ціні на 1,8%, пшеничний хліб з борошна вищого ґатунку – на 1,3%, борошно і манка – на 0,8%, сметана – на 0,5%, макарони та ячна крупа – на 0,4%, кисломолочний сир – на 0,1%.
Так, із січня по червень десяток курячих яєць подешевшав на 50%, із 24,8грн у січні до 12,5грн у червні. А за останні два місяці ціна почала стрімко рости вгору і у серпні середня ціна десятка яєць становила 19,9грн. Тобто з червня по серпень їх вартість зросла на 60%.
За моніторингом Асоціації постачальників торговельних мереж ТОП-5 продуктів, які найбільше подорожчали за серпень у відсотках:
1. Курячі яйця – на 8,2%
2. Яблука – на 4,1%
3. Цукор – на 1,5%
4. Куряча тушка – на 1,3%
5. Свинина – на 1,1%
ТОП-5 продуктів, які найбільше дешевшали в серпні:
1. Морква – на 31,3%
2. Цибуля – на 27,5%
3. Буряк – на 6,1%
4. Капуста – на 4,3%
5. Картопля – на 1,7%.
Експерти попереджають, що восени зросте інфляцію на рівні 3%. Таким в середньому буде й подорожчання продуктів із вересня по грудень. Проте лідерами зростання будуть овочі та хліб.
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Про це повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на сторінці у Facebook.
Зокрема, відбулось зростання вартості всіх видів хліба, окрім пшеничного хліба з борошна вищого ґатунку, всіх видів м’яса, мороженої риби, молока, сметани, яєць, гречки, рису, олії соняшникової та яблук.
Стали дешевше 14 продуктів, або 45% асортименту. Зменшилися ціна на всі овочі борщового набору, хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку, манку, пшоно, ячку, макаронні вироби, борошно, кисломолочні сири, сметану та цукор.
ТОП-5 продуктів, які найбільше подорожчали:
1. Курячі яйця – на 38,6%
2. Гречка – на 3,2%
3. Яблука – на 2,4%
4. Свинина – на 1,7%
5. Молоко – на 0,8%.
Також зросла вартість на 0,7% - на яловичину, курку в тушці й сало, на 0,6% - на вершкове масло, на 0,5% - на пшеничний хліб із борошна першого гатунку, житній хліб, батон і варену ковбасу, на 0,4% - на рис, куряче філе та морожену рибу, на 0,2% - на соняшникову олію.
П’ятірка продуктів, які найбільше подешевшали в серпні за даними статистики виглядає наступним чином:
1. Морква – на 38,8%
2. Буряк – на 29,9%
3. Цибуля – на 15,0%
4. Капуста – на 5,3%
5. Пшоно – на 2,4%.
Картопля та цукор зменшилися в ціні на 1,8%, пшеничний хліб з борошна вищого ґатунку – на 1,3%, борошно і манка – на 0,8%, сметана – на 0,5%, макарони та ячна крупа – на 0,4%, кисломолочний сир – на 0,1%.
Так, із січня по червень десяток курячих яєць подешевшав на 50%, із 24,8грн у січні до 12,5грн у червні. А за останні два місяці ціна почала стрімко рости вгору і у серпні середня ціна десятка яєць становила 19,9грн. Тобто з червня по серпень їх вартість зросла на 60%.
За моніторингом Асоціації постачальників торговельних мереж ТОП-5 продуктів, які найбільше подорожчали за серпень у відсотках:
1. Курячі яйця – на 8,2%
2. Яблука – на 4,1%
3. Цукор – на 1,5%
4. Куряча тушка – на 1,3%
5. Свинина – на 1,1%
ТОП-5 продуктів, які найбільше дешевшали в серпні:
1. Морква – на 31,3%
2. Цибуля – на 27,5%
3. Буряк – на 6,1%
4. Капуста – на 4,3%
5. Картопля – на 1,7%.
Експерти попереджають, що восени зросте інфляцію на рівні 3%. Таким в середньому буде й подорожчання продуктів із вересня по грудень. Проте лідерами зростання будуть овочі та хліб.
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