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Провідні лікарі інституту Амосова проведуть у Ковелі операції на серці

Провідні лікарі інституту Амосова проведуть у Ковелі операції на серці
У ковельській лікарні 20 вересня провідні спеціалісти Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова проведуть операції на серці з установки трикамерного кардіостимулятора.

Про це повідомляють у медзакладі на сторінці у Facebook.

Зауважимо, на Західній Україні фахівці інституту Амосова вперше проводитимуть операції на серці. З Ковельського МТМО вестимуть онлайн-трансляцію.

Крім того, відбудеться конференція та майстер-клас для місцевих лікарів.

Довідка:

Кардіостимулятор - це пристрій, який стежити за станом серця. Пацієнт робить дослідження і через 30 секунд отримує автоматичний висновок про стан свого серця. При необхідності можна відправити дослідження на контроль лікарю.

Трикамерні кардіостимулятори - у трикамерних (останнє покоління стимуляторів) за рахунок встановлених електродів відбувається стимуляція в певній послідовності трьох відділів серця: передсердь, правого і лівого шлуночків, забезпечуючи фізіологічний рух крові по камерах серця.

Провідні лікарі інституту Амосова проведуть у Ковелі операції на серці


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Теги: лікарі інституту Амосова, вперше на Західній Україні, операції на серці
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