Провідні лікарі інституту Амосова проведуть у Ковелі операції на серці
Сьогодні, 13:52
У ковельській лікарні 20 вересня провідні спеціалісти Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова проведуть операції на серці з установки трикамерного кардіостимулятора.
Про це повідомляють у медзакладі на сторінці у Facebook.
Зауважимо, на Західній Україні фахівці інституту Амосова вперше проводитимуть операції на серці. З Ковельського МТМО вестимуть онлайн-трансляцію.
Крім того, відбудеться конференція та майстер-клас для місцевих лікарів.
Довідка:
Кардіостимулятор - це пристрій, який стежити за станом серця. Пацієнт робить дослідження і через 30 секунд отримує автоматичний висновок про стан свого серця. При необхідності можна відправити дослідження на контроль лікарю.
Трикамерні кардіостимулятори - у трикамерних (останнє покоління стимуляторів) за рахунок встановлених електродів відбувається стимуляція в певній послідовності трьох відділів серця: передсердь, правого і лівого шлуночків, забезпечуючи фізіологічний рух крові по камерах серця.
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Про це повідомляють у медзакладі на сторінці у Facebook.
Зауважимо, на Західній Україні фахівці інституту Амосова вперше проводитимуть операції на серці. З Ковельського МТМО вестимуть онлайн-трансляцію.
Крім того, відбудеться конференція та майстер-клас для місцевих лікарів.
Довідка:
Кардіостимулятор - це пристрій, який стежити за станом серця. Пацієнт робить дослідження і через 30 секунд отримує автоматичний висновок про стан свого серця. При необхідності можна відправити дослідження на контроль лікарю.
Трикамерні кардіостимулятори - у трикамерних (останнє покоління стимуляторів) за рахунок встановлених електродів відбувається стимуляція в певній послідовності трьох відділів серця: передсердь, правого і лівого шлуночків, забезпечуючи фізіологічний рух крові по камерах серця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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