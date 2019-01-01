Пожежа поблизу луцького гіпермаркету сталась через необережність постачальника товару. ФОТО

У Луцьку на вулиці Шевченка сталась пожежа.Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти Луцькради.Нагадаємо,Черговий кричущий випадок бездумного підпалу та яскравий приклад неконтрольованого поводження вогню зафіксував інспектор департаменту на вулиці Шевченка, 13а.Чоловік, котрий виявився постачальником товарів до торгового центру «Нова Лінія», вирішив під будівельним парканом, що знаходився поруч, «тихенько» підпалити накладні та інший зайвий папір і аж ніяк не розраховував, що полум’я перекинеться на лежачі поряд дерев’яні палети і виникне пожежа.На місце події були викликані працівники патрульної поліції та ДСНС у Волинській області.Вогонь ліквідували, а на порушника склали адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, котрий передадуть на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті за місцем його проживання.