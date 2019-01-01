В Україні у «пакунку малюка» побільшає речей
Сьогодні, 14:20
Мінсоцполітики розширило перелік дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" при народженні дитини.
Про це інформує Міністерство соціальної політики України на сторінці у Facebook.
Від початку проекту "пакунок малюка" виріс із 30 до 70 позицій і тепер додатково видаватимуть:
- новий одяг (сорочечки, беретик, царапки, слинявчик, комбінезон-трансформер демісезонний);
- предмети вжитку (півковдра, розвиваючі іграшки для стимулювання зорових, слухових, тактильних відчуттів та рухових навичок, м’яка книга з високою контрастністю зображень, багатофункціональний розвиваючий килимок);
- засоби гігієни для новонародженого (крем під підгузок, ватні гігієнічні палички, мило для прання дитячих речей, гребінець для волосся, губка для купання);
- засоби гігієни для мами (прокладки гігієнічні та післяпологові).
Зазначають, з 1 вересня 2018 року (коли був запроваджений цей проект) "пакунок малюка" отримали вже 289 454 дитини, що становить 97% від кількості народжених. 196 417 із них - отримали свій бейбі-бокс цього року.
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Про це інформує Міністерство соціальної політики України на сторінці у Facebook.
Від початку проекту "пакунок малюка" виріс із 30 до 70 позицій і тепер додатково видаватимуть:
- новий одяг (сорочечки, беретик, царапки, слинявчик, комбінезон-трансформер демісезонний);
- предмети вжитку (півковдра, розвиваючі іграшки для стимулювання зорових, слухових, тактильних відчуттів та рухових навичок, м’яка книга з високою контрастністю зображень, багатофункціональний розвиваючий килимок);
- засоби гігієни для новонародженого (крем під підгузок, ватні гігієнічні палички, мило для прання дитячих речей, гребінець для волосся, губка для купання);
- засоби гігієни для мами (прокладки гігієнічні та післяпологові).
Зазначають, з 1 вересня 2018 року (коли був запроваджений цей проект) "пакунок малюка" отримали вже 289 454 дитини, що становить 97% від кількості народжених. 196 417 із них - отримали свій бейбі-бокс цього року.
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